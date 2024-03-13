Журналист: Зарплаты в Заре выплачиваются вовремя - все дело в премиальных

Главный редактор "Профутбола" Владимир Зверов рассказал, почему некоторые игроки " Зари " отказались выходить на матч 21-го тура УПЛ против "Динамо" (0:2).

"Могу подтвердить, что вопрос касается премиальных за прошлый сезон, за третье место, и тех, которые касаются выступлений в еврокубках в этом сезоне.

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А информация, что есть какие-то задолженности по зарплатам – абсолютная чушь, это подтвердило несколько источников. Нет никакой задолженности именно по плановым зарплатам.

Месяц в месяц, как это у "Зари" работает, она выплачивается.

Вопрос касается премиальных. Была позиция руководства, что эти премиальные будут выплачены в мае. Очевидно футболисты, которые не приняли участие в этом поединке (с "Динамо" – прим.), они захотели получить их сейчас", — сказал Зверов.