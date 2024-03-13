  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Журналист: Зарплаты в Заре выплачиваются вовремя - все дело в премиальных
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Журналист: Зарплаты в Заре выплачиваются вовремя - все дело в премиальных

Премьер-лига
Обновлено

В Заре снова скандалы, интриги, расследования

Журналист: Зарплаты в Заре выплачиваются вовремя - все дело в премиальных

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Главный редактор "Профутбола" Владимир Зверов рассказал, почему некоторые игроки "Зари" отказались выходить на матч 21-го тура УПЛ против "Динамо" (0:2).

"Могу подтвердить, что вопрос касается премиальных за прошлый сезон, за третье место, и тех, которые касаются выступлений в еврокубках в этом сезоне.

Читайте такжеНачальник Зари: Некоторые футболисты грубо нарушили контрактные обязательства

А информация, что есть какие-то задолженности по зарплатам – абсолютная чушь, это подтвердило несколько источников. Нет никакой задолженности именно по плановым зарплатам.

Месяц в месяц, как это у "Зари" работает, она выплачивается.

Вопрос касается премиальных. Была позиция руководства, что эти премиальные будут выплачены в мае. Очевидно футболисты, которые не приняли участие в этом поединке (с "Динамо" – прим.), они захотели получить их сейчас", — сказал Зверов.

По теме
yellow-arrow
Дулуб: В моменте с голом футболист Днепра-1 подыграл себе рукой. Это видели все, но судьи промолчал
yellow-arrow
Два немецких клуба интересуются 16-летним кипером Динамо, - СМИ
yellow-arrow
Василий Кравец: Если бы не было войны — я бы дальше себе в Испании бродил по командам
Заря (Луганск) Владимир Зверов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости