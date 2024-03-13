Караваев провел свой 150-й матч в составе Динамо. Бущан - 140-й

В рамках 21-го тура УПЛ " Динамо " в Киеве обыграло "Зорю" (2:0).

Этот матч стал 150-м в составе киевлян для универсала команды Александра Караваева. 105 матчей он провел в чемпионатах, 8 – в Кубке, 34 – в еврокубках и 3 – в Суперкубке.

140-й матч на клубном уровне во всех турнирах провел голкипер Георгий Бущан: 95 - в чемпионатах, 7 – в Кубке, 37 – в еврокубках и 1 – в Суперкубке.

Напомним, что "Динамо" находится на 4-й позиции в УПЛ. Следующий матч команда проведет 31 марта против "Ворсклы".