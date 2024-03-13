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Караваев провел свой 150-й матч в составе Динамо. Бущан - 140-й
Юбиляры в составе Динамо
fcdynamo.com
В рамках 21-го тура УПЛ "
Этот матч стал 150-м в составе киевлян для универсала команды Александра Караваева. 105 матчей он провел в чемпионатах, 8 – в Кубке, 34 – в еврокубках и 3 – в Суперкубке.
140-й матч на клубном уровне во всех турнирах провел голкипер Георгий Бущан: 95 - в чемпионатах, 7 – в Кубке, 37 – в еврокубках и 1 – в Суперкубке.
Напомним, что "Динамо" находится на 4-й позиции в УПЛ. Следующий матч команда проведет 31 марта против "Ворсклы".
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Источник:ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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