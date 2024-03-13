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Два немецких клуба интересуются 16-летним кипером Динамо, - СМИ
Парень обратил на себя внимание, когда молодежь Динамо проводила турне по Европе
фото из свободных источников
16-летний вратарь юношеской команды "
Как сообщает Legioners Ua, за игроком внимательно следят "Герта" (Бундеслига 2) и гладбахская "Боруссия".
Также за парнем наблюдают и другие клубы, но именно "Герта" и "Боруссия" проявляют нацеленный интерес.
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Даниил обратил внимание скаутов разных клубов, когда "бело-синие" (команды разных возрастных категорий) проводили матчи и тренировки в Германии (после начала полномасштабного вторжения России) в рамках благотворительного турне для поддержки Украины.
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