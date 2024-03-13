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Ворскла арендовала у Шахтера 18-летнего вингера

Премьер-лига
Обновлено

Антон Глущенко до конца сезона будет играть за Ворсклу

Ворскла арендовала у Шахтера 18-летнего вингера

vorskla.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" арендовала у "Шахтера" левого вингера сборной Украины U-19 Антона Глущенко.

Срок арендного соглашения рассчитан до конца 2024 года.

Игрок выбрал в Полтаве футболку с 24-м номером и уже провел первую тренировку с командой.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел 12 игр за "Шахтер" в юношеском чемпионате, в которых забил 5 голов.

Примечательно, что дебют Антона в главной донецкой команде состоялся в последней встрече сезона 2022/23, когда "Ворскла" победила (2:1).

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Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
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