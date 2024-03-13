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Ворскла арендовала у Шахтера 18-летнего вингера
Антон Глущенко до конца сезона будет играть за Ворсклу
vorskla.com.ua
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Срок арендного соглашения рассчитан до конца 2024 года.
Игрок выбрал в Полтаве футболку с 24-м номером и уже провел первую тренировку с командой.
В текущем сезоне 19-летний футболист провел 12 игр за "Шахтер" в юношеском чемпионате, в которых забил 5 голов.
Примечательно, что дебют Антона в главной донецкой команде состоялся в последней встрече сезона 2022/23, когда "Ворскла" победила (2:1).
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