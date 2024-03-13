Металлист 1925 продлил контракты с двумя перспективными проспектами

" Металлист 1925 " объявил о подписании новых контрактов с двумя воспитанниками клуба - Самуэлем Обинайей и Матвеем Панченко.

Новые соглашение игроков рассчитаны до 30 июня 2027 года.

18-летний Самуэль Обинайя родился в Харькове, в футболке клуба прошел все возрастные категории чемпионата ДЮФЛУ и уже дважды выходил на замену за основной состав "Металлиста 1925" в матчах Премьер-лиги.

18-летний Матвей Панченко родился в Кривом Роге, начал свой футбольный путь в местном ХФК "Пенуэл", на одном из турниров на призы харьковского клуба попал на карандаш клубным скаутам и в марте 2021 присоединился к команде "Металлист 1925" U-15. Сейчас является одним из лидеров юношеской команды и тренируется с основным составом.