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Металлист 1925 продлил контракты с двумя перспективными проспектами

Премьер-лига
Обновлено

Клуб продлил контракты с двумя 18-летними игроками

Металлист 1925 продлил контракты с двумя перспективными проспектами

metalist1925.com

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"Металлист 1925" объявил о подписании новых контрактов с двумя воспитанниками клуба - Самуэлем Обинайей и Матвеем Панченко.

Новые соглашение игроков рассчитаны до 30 июня 2027 года.

18-летний Самуэль Обинайя родился в Харькове, в футболке клуба прошел все возрастные категории чемпионата ДЮФЛУ и уже дважды выходил на замену за основной состав "Металлиста 1925" в матчах Премьер-лиги.

18-летний Матвей Панченко родился в Кривом Роге, начал свой футбольный путь в местном ХФК "Пенуэл", на одном из турниров на призы харьковского клуба попал на карандаш клубным скаутам и в марте 2021 присоединился к команде "Металлист 1925" U-15. Сейчас является одним из лидеров юношеской команды и тренируется с основным составом.

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Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
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