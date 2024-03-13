Стало известно, когда вернется в строй один из лидеров Черноморца

Весеннюю часть нынешнего чемпионата одесский "Черноморец" начал без нескольких ведущих игроков, по разным причинам оказавшихся в клубном лазарете. Одним из них является защитник Виталий Ермаков, выбывший из строя в феврале этого года. Причиной стало воспаление в коленной связке, из-за которого 31-летний футболист не мог помочь команде "моряков" в трех стартовых матчах весеннего отрезка сезона-2023/24 – на выезде с киевскими "Оболонью" и "Динамо" и дома с полтавской "Ворсклой".

Похоже, что после курса лечения и восстановления дела у Ермакова пошли на улучшение. Как стало известно UA-Футбол, недавно он возобновил тренировки в общей группе, что дает тренерскому штабу "Черноморца" основания надеяться на его скорейшее возвращение в строй.

Ближайший матч команда Романа Григорчука проведет 16 марта в Одессе, ее соперником в рамках 21-го тура УПЛ будет ровенский "Верес".

В нынешнем чемпионате Виталий Ермаков сыграл за "Черноморец" 15 матчей, в каждом из которых провел на поле максимум игрового времени.