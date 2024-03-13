СМИ: Тренер по физо Черноморца не вернулся в Украину после турецких сборов команды

Тренер по физподготовке " Черноморца " Игорь Касьяненко, который в начале 2022 года вошел в тренерский штаб Романа Григорчука, не вернулся в Украину вместе с командой.

Как сообщает Sport.ua, случилось это в начале января, когда Касьяненко вместе с командой "моряков" отправился на тренировочный сбор в Турцию, откуда не стал возвращаться в Украину.

По неофициальной информации, свою работу в "Черноморце" Касьяненко прекратил ради дальнейшего бегства за океан. Источник сообщает, что уроженец Луганска отправился в США. В этой стране беглец намерен "бросить якорь" вместе со своей семьей в Майами.

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По его бегству из Украины продолжается расследование. В "Черноморце" воздерживаются от каких-либо комментариев по поводу вышеупомянутой ситуации и окончания проверки данного факта.