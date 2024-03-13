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СМИ: Тренер по физо Черноморца не вернулся в Украину после турецких сборов команды

Премьер-лига
Обновлено

СМИ пишут о том, что Игорь Касьяненко сбежал в США

СМИ: Тренер по физо Черноморца не вернулся в Украину после турецких сборов команды

фото из соцсетей

Новина українською

Тренер по физподготовке "Черноморца" Игорь Касьяненко, который в начале 2022 года вошел в тренерский штаб Романа Григорчука, не вернулся в Украину вместе с командой.

Как сообщает Sport.ua, случилось это в начале января, когда Касьяненко вместе с командой "моряков" отправился на тренировочный сбор в Турцию, откуда не стал возвращаться в Украину.

По неофициальной информации, свою работу в "Черноморце" Касьяненко прекратил ради дальнейшего бегства за океан. Источник сообщает, что уроженец Луганска отправился в США. В этой стране беглец намерен "бросить якорь" вместе со своей семьей в Майами.

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По его бегству из Украины продолжается расследование. В "Черноморце" воздерживаются от каких-либо комментариев по поводу вышеупомянутой ситуации и окончания проверки данного факта.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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xo66it (Оболонський Рейх)
14.03.2024 в 00:26
Як Мудрик (з особистим тренером), Довбик, Циганков та десятки інших футболістів поїхали грати в іноземні чемпи, виїхавши на збори або єврокубки, то це наші сонечки, які прославляють Україну закордоном. А як якийсь тренерішка те саме зробив, то одразу "уродженець Луганська втік до США", давайте його осудимо на засіданні парткому
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Комментарии 1
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xo66it (Оболонський Рейх)
14.03.2024 в 00:26
Як Мудрик (з особистим тренером), Довбик, Циганков та десятки інших футболістів поїхали грати в іноземні чемпи, виїхавши на збори або єврокубки, то це наші сонечки, які прославляють Україну закордоном. А як якийсь тренерішка те саме зробив, то одразу "уродженець Луганська втік до США", давайте його осудимо на засіданні парткому
Ответить
1
0

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