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СМИ: Тренер по физо Черноморца не вернулся в Украину после турецких сборов команды
СМИ пишут о том, что Игорь Касьяненко сбежал в США
фото из соцсетей
Тренер по физподготовке "
Как сообщает Sport.ua, случилось это в начале января, когда Касьяненко вместе с командой "моряков" отправился на тренировочный сбор в Турцию, откуда не стал возвращаться в Украину.
По неофициальной информации, свою работу в "Черноморце" Касьяненко прекратил ради дальнейшего бегства за океан. Источник сообщает, что уроженец Луганска отправился в США. В этой стране беглец намерен "бросить якорь" вместе со своей семьей в Майами.
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По его бегству из Украины продолжается расследование. В "Черноморце" воздерживаются от каких-либо комментариев по поводу вышеупомянутой ситуации и окончания проверки данного факта.
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