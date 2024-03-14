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Черноморец сделал заявление по поводу невернувшегося тренера из-за границы
Игорь Касьяненко не вернулся с командой с турецких сборов
Фото: ФК Чорноморець
Одесский "Черноморец" сделал официальное заявление по поводу информации о том, что тренер по физподготовке "моряков" Игорь Касьяненко не вернулся в Украину с командой после сборов.
"Футбольный клуб "Черноморец" информирует спортивную общественность и болельщиков о событии, которое имело место во время возвращения команды домой из Турции. Один из представителей клуба, который все время провел с ФК на сборах, принимал полноценное участие в подготовительном процессе, не появился в аэропорту города Анталья, когда команда улетала в аэропорт города Кишинев. Речь идет о тренере по физподготовке Игоре Касьяненко. Билет на него был приобретен, но в самолете на момент отправления его не оказалось.
Министерство молодежи и спорта Украины об этом случае проинформировано. К сведению ответственной структуре доведены все подробности. Руководство ФК "Черноморец" осуждает такой поступок своего уже бывшего представителя. Но повлиять на такое решение возможности нет, хотя попытка адекватного диалога со стороны клуба была - в ответ столкнулись с непорядочностью человека.
Однако клуб может повлиять на дальнейшую карьеру беглеца. Руководство ФК "Черноморец" инициировало процесс аннулирования Касьяненко тренерской лицензии. Тот, кто обманул клуб, своего непосредственного руководителя, главного тренера команды (Касьяненко пришел в "Черноморец" в начале 2022 года) не имеет права оставаться в футболе. Те, кто взял Касьяненко на работу, должны знать о его склонности к измене", - говорится в заявлении клуба.
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