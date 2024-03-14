  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Еще один капитан Руха выбыл до конца сезона - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Еще один капитан Руха выбыл до конца сезона - СМИ

Премьер-лига

Форвард получил повреждение в матче с "Днепром-1"

Еще один капитан Руха выбыл до конца сезона - СМИ

Фото: ФК Рух

Новина українською

Капитан "Руха" Юрий Климчук в текущем сезоне уже не сможет помочь своей команде, сообщает Sport.ua.

Повреждение, которое получил нападающий в матче 20-го тура УПЛ с "Днепром-1" (1:0), оказалось серьезным. Источник пишет, что впереди еще детальное обследование с помощью МРТ, но все идет к тому, что в ближайшее время он на поле не выйдет.

В этом сезоне Климчук сыграл за "желто-черных" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Напомним, что Марко Сапуга, который был капитаном "Руха" до Климчука, также надолго выбыл из строя из-за травмы.

По теме
yellow-arrow
Кемкин - о поражении от Шахтера: Если назначили пенальти, значит оно было
yellow-arrow
Черноморец сделал заявление по поводу невернувшегося тренера из-за границы
yellow-arrow
Форвард Днепра-1 имел вариант продолжения карьеры в МЛС
Рух (Львов) Юрий Климчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости