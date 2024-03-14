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Еще один капитан Руха выбыл до конца сезона - СМИ
Форвард получил повреждение в матче с "Днепром-1"
Фото: ФК Рух
Капитан "Руха" Юрий Климчук в текущем сезоне уже не сможет помочь своей команде, сообщает Sport.ua.
Повреждение, которое получил нападающий в матче 20-го тура УПЛ с "Днепром-1" (1:0), оказалось серьезным. Источник пишет, что впереди еще детальное обследование с помощью МРТ, но все идет к тому, что в ближайшее время он на поле не выйдет.
В этом сезоне Климчук сыграл за "желто-черных" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
Напомним, что Марко Сапуга, который был капитаном "Руха" до Климчука, также надолго выбыл из строя из-за травмы.
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