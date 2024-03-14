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Агент Судакова: Сейчас Шахтеру тяжело согласиться на уход игрока
Агент порассуждал о будущем игрока
Скриншот: канал Шахтаря на YouTube
Агент хавбека "
"Судаков – один из самых интересных игроков, которые сейчас играют в Украине. Он добился огромного прогресса и имеет огромный потенциал, но этот потенциал полностью раскроется в более сильной лиге. Это нормально, что есть интерес из Англии, Италии, Германии. Но именно "Шахтер" будет решать, когда уйдет Судаков, ведь сейчас клубу тяжело согласиться на его уход.
"Наполи"? Напрямую о переговорах я не слышал. Я считаю, "Наполи" – клуб высокого уровня. Было бы большим шагом для Георгия перейти туда, ведь он подходит под стиль игры Серии А. Это было бы одним из лучших решений для Судакова.
Похож ли Судаков на Мудрика? Они похожи тем, что оба молодые игроки с большим талантом. Но у них совсем разные стили игры", – рассказал Серебренников.
Напомним, что в этом сезоне Судаков провел за "Шахтер" во всех турнирах 24 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.
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