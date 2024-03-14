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Поспешили. Черноморец объявил, что не будет допускать зрителей на трибуны

Премьер-лига
Обновлено

Вчера клуб заявил, что болельщики будут, но сегодня все изменилось

Поспешили. Черноморец объявил, что не будет допускать зрителей на трибуны

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

"Черноморец" объявил, что домашний матч 21-го тура УПЛ против "Вереса", который состоится в Одессе в воскресенье, 17 марта, все-таки пройдет без зрителей.

Вчера клуб объявил, что матч пройдет со зрителями, однако сегодня, 14 марта, "Черноморец" заявил, что руководство ФК получило уведомление от ОВА о запрете проведения игры со зрителями.

"Причина – повышенный уровень опасности в области. Клуб отменяет все ранее анонсированные меры ради сохранения жизни и здоровья болельщиков, что для "Черноморца" является большим приоритетом", - говорится в заявлении клуба.

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Источник:
ТГ-канал Черноморца
Опубликовал: Михаил Черныш
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