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Поспешили. Черноморец объявил, что не будет допускать зрителей на трибуны
Вчера клуб заявил, что болельщики будут, но сегодня все изменилось
Фото: fcdynamo.com
"Черноморец" объявил, что домашний матч 21-го тура УПЛ против "Вереса", который состоится в Одессе в воскресенье, 17 марта, все-таки пройдет без зрителей.
"Причина – повышенный уровень опасности в области. Клуб отменяет все ранее анонсированные меры ради сохранения жизни и здоровья болельщиков, что для "Черноморца" является большим приоритетом", - говорится в заявлении клуба.
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