Поспешили. Черноморец объявил, что не будет допускать зрителей на трибуны

"Черноморец" объявил, что домашний матч 21-го тура УПЛ против "Вереса", который состоится в Одессе в воскресенье, 17 марта, все-таки пройдет без зрителей.

Вчера клуб объявил , что матч пройдет со зрителями, однако сегодня, 14 марта, "Черноморец" заявил, что руководство ФК получило уведомление от ОВА о запрете проведения игры со зрителями.

"Причина – повышенный уровень опасности в области. Клуб отменяет все ранее анонсированные меры ради сохранения жизни и здоровья болельщиков, что для "Черноморца" является большим приоритетом", - говорится в заявлении клуба.