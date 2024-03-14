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Судаков: С ван Леувеном с первого дня не было взаимопонимания. Думал, проблема во мне, а вышло так, что со всей командой

Премьер-лига

Голландский специалист не задержался в команде

Судаков: С ван Леувеном с первого дня не было взаимопонимания. Думал, проблема во мне, а вышло так, что со всей командой

shakhtar.com

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Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков высказался о бывшем тренере команды Патрике ван Леувене.

– Ван Леувен – немного специфический тренер. Не могу сказать, что у него были плохие идеи. Я делал то, что он говорил. Возможно, не сначала, потому что немного не понимал, но потом он говорил – я это делал.

– Немного не было взаимопонимания, возможно, сначала?

– Наверное, с первого дня уже не было взаимопонимания. Если бы это было только со мной – тогда, наверное, я бы искал проблему в себе. А вышло так, что со всей командой.

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Источник:
FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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