Судаков: С ван Леувеном с первого дня не было взаимопонимания. Думал, проблема во мне, а вышло так, что со всей командой

Полузащитник " Шахтера " Георгий Судаков высказался о бывшем тренере команды Патрике ван Леувене.

– Ван Леувен – немного специфический тренер. Не могу сказать, что у него были плохие идеи. Я делал то, что он говорил. Возможно, не сначала, потому что немного не понимал, но потом он говорил – я это делал.

– Немного не было взаимопонимания, возможно, сначала?

– Наверное, с первого дня уже не было взаимопонимания. Если бы это было только со мной – тогда, наверное, я бы искал проблему в себе. А вышло так, что со всей командой.