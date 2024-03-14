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Судаков: С ван Леувеном с первого дня не было взаимопонимания. Думал, проблема во мне, а вышло так, что со всей командой
Голландский специалист не задержался в команде
shakhtar.com
Полузащитник "
– Ван Леувен – немного специфический тренер. Не могу сказать, что у него были плохие идеи. Я делал то, что он говорил. Возможно, не сначала, потому что немного не понимал, но потом он говорил – я это делал.
– Немного не было взаимопонимания, возможно, сначала?
– Наверное, с первого дня уже не было взаимопонимания. Если бы это было только со мной – тогда, наверное, я бы искал проблему в себе. А вышло так, что со всей командой.
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