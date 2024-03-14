Марлон Гомес восстановился после травмы и работает в общей группе Шахтера

Бразильский полузащитник " Шахтера " Марлон Гомес восстановился после травмы и вернулся в общую группу команды, где работает без ограничений.

Напомним, что "Шахтер" подписал игрока этой зимой, однако футболист пока что не дебютировал за "горняков", так как получил травму в в расположении сборной Бразилии U-23 в начале февраля.