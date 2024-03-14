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Марлон Гомес восстановился после травмы и работает в общей группе Шахтера

Премьер-лига

Ждем дебюта бразильца

Марлон Гомес восстановился после травмы и работает в общей группе Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Бразильский полузащитник "Шахтера" Марлон Гомес восстановился после травмы и вернулся в общую группу команды, где работает без ограничений.

Напомним, что "Шахтер" подписал игрока этой зимой, однако футболист пока что не дебютировал за "горняков", так как получил травму в в расположении сборной Бразилии U-23 в начале февраля.

15 марта "горняки" проведут товарищеский матч с "Карпатами".

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Источник:
Tелеграм-канал Шахтаря
Опубликовал: Михаил Черныш
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