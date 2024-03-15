Скрипник: Настраиваемся дать бой Руху

Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник рассказал, как идет подготовка к матчу 21-го тура УПЛ против "Руха", который состоится 16 марта.

- Виктор, как повлияла на команду ничья против "ЛНЗ"? С одной стороны, наконец-то не проиграли, с другой - все еще не победили?

- Вот так и работаем. Хотели очень выиграть, но, к сожалению, не только мы, но и наши соперники мечтают о победах. Радует то, что уже не проиграли и были хорошие основания выиграть тот матч против "ЛНЗ". Сейчас настраиваемся дать бой "Руху", команде, которая играет своими ресурсами, есть ребята, которые приехали из-за границы, они мечтают о еврокубках. Но у нас тоже есть те мечты, которые мы хотим достичь, а также наконец выиграть игру.

- Как сейчас готовитесь к "Руху". Возможно, используете что-то нестандартное?

- Могу вас разочаровать, мы работаем, не подстраиваясь к соперникам. Мы разбираем эту команду, это мощный коллектив, который играет в прессинг по всему полю и с этим нужно что-то делать, тем более, что мы тоже хотим действовать так. Будем смотреть. Тот настрой, который есть у нас сейчас, играем дома, мы играем, можно сказать, после удачной игры, когда уже нет тех поражений, которые зачастили у нас. Поэтому, надеюсь, что будет еще лучше.

- Как считаете, в чем сила "Руха"?

- Прежде всего, в те годы, когда они играли с задачей не вылететь, у них была очень мощная юношеская команда. Два года прошло, сейчас и молодежь играет в УПЛ и тот коллектив, который у них есть, и тот тренер, который работал в юношеской команде, они сейчас очень хорошо играют в Премьер-лиге. Однако, еще раз подчеркиваю, что нет команд, у которых нельзя выиграть, на что мы надеемся и работаем над этим.

- Накануне длительные контракты с клубом подписали его воспитанники Обинайя и Панченко. Вы привлекаете их к тренировкам, Сэм уже дебютировал в УПЛ. Как можете охарактеризовать этих игроков, какими видите их перспективы?

- Эти ребята заслуживают этого, но я всегда говорю, что все зависит от них. Если ты подписал контракт с первой командой, это не значит, что жизнь остановилась и все у тебя будет и дальше так продолжаться. Ребята должны всегда развивать себя дальше, что они и делают, я надеюсь. И те матчи, которые мы даем им играть в составе юношеской команды - это как раз им подходит, потому что в таком возрасте ты должен еженедельно играть в футбол. Не только тренироваться с первой командой, но и играть в футбол, что они и делают. Затем приходят к нам. Если мы видим, что они нужны нам в игре, как мы делаем с Сэмом, то используем. И ожидаем, что Мотя также у нас дебютирует в первой команде.

- После игры против "ЛНЗ" вы сказали, что команда впервые сыграла ромбом. На "Рух" снова будет эта тактическая схема или будут сюрпризы для львовян?

- Это то предложение, которое у нас уже есть, мы можем так сыграть. Первые два матча мы, к сожалению, проиграли, мы тогда играли не ромб. Будет лишним, если я сейчас начну рассказывать, как мы будем играть, что ожидать нашему сопернику. Игра покажет. Мы работаем, мы настраиваемся, к сожалению, наш соперник тоже. Посмотрим, я думаю, что будет интересно, - сказал Скрипник.