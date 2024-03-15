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Огиря официально присоединился к Черноморцу

Премьер-лига

Опытный хавбек выбрал "моряков"

Огиря официально присоединился к Черноморцу

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

"Черноморец" объявил о подписании полузащитника Владислава Огири.

Срок действия контракта неизвестен, однако Transfermarkt пишет, что трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

В составе "моряков" Огиря будет выступать под 37-м номером.

Предыдущим его клубом был "Полесье", которое он покинул в начале марта. В текущем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах, без результативных действий.

33-летний опорный хавбек также известен по выступлениям за "Зарю", "Арсенал" (Белая Церковь), "Олимпик", "Александрию", казахстанский "Иртыш" и "Десну". Портал Transfermarkt оценивает опытного игрока в 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Огиря отклонил предложение "Днепра-1".

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Черноморец (Одесса) Владислав Огиря
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1 голосов
Источник:
ФК Чорноморець
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
15.03.2024 в 11:07
а почему не пригласить Алефиренко
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
15.03.2024 в 11:07
а почему не пригласить Алефиренко
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
15.03.2024 в 10:55
ещё один лавочник
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