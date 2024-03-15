Огиря официально присоединился к Черноморцу

"Черноморец" объявил о подписании полузащитника Владислава Огири.

Срок действия контракта неизвестен, однако Transfermarkt пишет, что трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

В составе "моряков" Огиря будет выступать под 37-м номером.

Предыдущим его клубом был "Полесье", которое он покинул в начале марта. В текущем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах, без результативных действий.

33-летний опорный хавбек также известен по выступлениям за "Зарю", "Арсенал" (Белая Церковь), "Олимпик", "Александрию", казахстанский "Иртыш" и "Десну". Портал Transfermarkt оценивает опытного игрока в 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Огиря отклонил предложение "Днепра-1".