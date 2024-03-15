Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Огиря официально присоединился к Черноморцу
Опытный хавбек выбрал "моряков"
Фото: ФК Чорноморець
"Черноморец" объявил о подписании полузащитника Владислава Огири.
Срок действия контракта неизвестен, однако Transfermarkt пишет, что трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.
В составе "моряков" Огиря будет выступать под 37-м номером.
Предыдущим его клубом был "Полесье", которое он покинул в начале марта. В текущем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах, без результативных действий.
33-летний опорный хавбек также известен по выступлениям за "Зарю", "Арсенал" (Белая Церковь), "Олимпик", "Александрию", казахстанский "Иртыш" и "Десну". Портал Transfermarkt оценивает опытного игрока в 200 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Огиря отклонил предложение "Днепра-1".
Популярное сейчас
- Самая эпичная развязка дня. Байер — Карабах 3:2. Видео голов и обзор матча
- Определились все участники четвертьфинала Лиги конференций
- 3 итальянских клуба, 2 английских, французский, Байер и Трубин. Известны все участники 1/4 финала Лиги Европы
- Шольц: Отправка Taurus в Украину исключена. Я не могу пересечь эту границу
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО
Комментарии 2