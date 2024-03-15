Александрия - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В пятницу, 15 марта состоится матч 21-го тура УПЛ, в котором "Александрия" на своем поле сыграет с "Ворсклой". "Горожане" занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. У полтавчан 29 пунктов и 7 строчка.

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Игра первого круга нынешнего сезона завершилась минимальной победой полтавского клуба со счетом 1:0.

Поединок начнется в 18:00. Смотреть можно на УПЛ-ТВ.

Украинская Премьер-лига, 21-й тур

15 марта 2024. Александрия, "КСК Ника"

"Александрия" 18:00 "Ворскла"

Арбитр - Александр Омельченко

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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