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Александрия - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия - Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 15.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Ворскла
В пятницу, 15 марта состоится матч 21-го тура УПЛ, в котором "Александрия" на своем поле сыграет с "Ворсклой". "Горожане" занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. У полтавчан 29 пунктов и 7 строчка.
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Игра первого круга нынешнего сезона завершилась минимальной победой полтавского клуба со счетом 1:0.
Поединок начнется в 18:00. Смотреть можно на УПЛ-ТВ.
Украинская Премьер-лига, 21-й тур
15 марта 2024. Александрия, "КСК Ника"
"Александрия" 18:00 "Ворскла"
Арбитр - Александр Омельченко
Видеотрансляция – УПЛ-ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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