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Александрия - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Александрия - Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 15.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Александрия - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

В пятницу, 15 марта состоится матч 21-го тура УПЛ, в котором "Александрия" на своем поле сыграет с "Ворсклой". "Горожане" занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. У полтавчан 29 пунктов и 7 строчка.

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Игра первого круга нынешнего сезона завершилась минимальной победой полтавского клуба со счетом 1:0.

Поединок начнется в 18:00. Смотреть можно на УПЛ-ТВ.

Украинская Премьер-лига, 21-й тур
15 марта 2024. Александрия, "КСК Ника"

"Александрия" 18:00 "Ворскла"

Арбитр - Александр Омельченко

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке. Трансляция доступна бесплатно

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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