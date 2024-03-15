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Наполи летом предпримет еще одну попытку подписать Судакова, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Хватит ли у итальянцев денег?

Наполи летом предпримет еще одну попытку подписать Судакова, - СМИ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Итальянский "Наполи" не отказался от идеи подписать 21-летнего хавбека "Шахтера" Георгия Судакова.

Как известно, зимой итальянский клуб предлагал за игрока 40 млн евро, однако эта сумма не устроила "Шахтер". Более того, чуть позже донецкий клуб продлил контракт с футболистом, в котором, по словам генерального директора Сергея Палкина была прописана клаусула а 150 млн евро.

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Тем не менее, как пишет Calcionapoli24, "Наполи" летом сделает еще одну попытку подписать Судакова.

Напомним, что в текущем сезоне хавбек провел в составе "Шахтера" 48 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 4 ассиста.

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Шахтер (Донецк) Наполи Георгий Судаков
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Источник:
Calcio Napoli 24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
15.03.2024 в 19:05
Не займайтесь дурнею. Судакова купити зможе тільки Палкін з Срною.
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Комментарии 1
LEVgcUqs (Чернігів)
15.03.2024 в 19:05
Не займайтесь дурнею. Судакова купити зможе тільки Палкін з Срною.
Ответить
0
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