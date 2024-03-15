Наполи летом предпримет еще одну попытку подписать Судакова, - СМИ

Итальянский "Наполи" не отказался от идеи подписать 21-летнего хавбека " Шахтера " Георгия Судакова.

Как известно, зимой итальянский клуб предлагал за игрока 40 млн евро, однако эта сумма не устроила "Шахтер". Более того, чуть позже донецкий клуб продлил контракт с футболистом, в котором, по словам генерального директора Сергея Палкина была прописана клаусула а 150 млн евро.

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Тем не менее, как пишет Calcionapoli24, "Наполи" летом сделает еще одну попытку подписать Судакова.

Напомним, что в текущем сезоне хавбек провел в составе "Шахтера" 48 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 4 ассиста.