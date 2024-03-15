Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи летом предпримет еще одну попытку подписать Судакова, - СМИ
Хватит ли у итальянцев денег?
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Итальянский "Наполи" не отказался от идеи подписать 21-летнего хавбека "
Как известно, зимой итальянский клуб предлагал за игрока 40 млн евро, однако эта сумма не устроила "Шахтер". Более того, чуть позже донецкий клуб продлил контракт с футболистом, в котором, по словам генерального директора Сергея Палкина была прописана клаусула а 150 млн евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Тем не менее, как пишет Calcionapoli24, "Наполи" летом сделает еще одну попытку подписать Судакова.
Напомним, что в текущем сезоне хавбек провел в составе "Шахтера" 48 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 4 ассиста.
Популярное сейчас
- Трубин встретится с обидчиком Шахтёра. Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы
- Карпаты - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Таблица коэффициентов. В следующем сезоне даже Греция Украине – не конкурент?
- Кривбасс: Как вы, УЕФА и ФИФА? Приглашаем посетить Кривой Рог - есть что вам показать
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО
Комментарии 1