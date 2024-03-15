УПЛ. Александрия - Ворскла 1:0. Вторая кряду победа подряд подопечных Ротаня

Игра складывалась, откровенно говоря, тяжеловато для нейтрального зрителя. Команды действовали максимально предсказуемо и буквально упирались друг в друга. Если сильно хотеть, то из позитива можно выделить структуру коллективов при обороне собственных ворот. Вот что что, а "горожане" и полтавчане хорошо закрывались.

Во всем остальном, в частности в атакующих действиях была полная безыдейность и безнадежность. Катастрофически не хватало какой-то интенсивности или оригинальных решений. Да даже борьбы и эмоций - за более чем 40 минут игрового времени арбитр Омельченко не показал даже ни одного "горчичника". Из опасных моментов за первый тайм можно, с большой натяжкой, выделить эпизод с ударом Степанюка. Форвард "Ворсклы" получил мяч в выгодной позиции возле одиннадцатиметровой отметки, однако пробил значительно выше ворот.

Со стороны "Александрии" можно вспомнить симпатичную по замыслу комбинацию в конце первой половины. Однако удар Шулянского получился слишком слабым и без проблем добрался до рук Исенко. На этом все. Апофеозом на последних секундах стало грубое столкновение Мартынюка и Степанюка. Оба игрока получили рассечения. К сожалению, нападающий гостей так и не сумел продолжить встречу. Девиз первого тайма в самом прямом смысле: "Бились-боролись".

Этот матч, объективно, заслуживает звания одного из самых скучных не только в этом туре, но и во всем сезоне.

После перерыва игра, вроде бы, немного активизировалась. Не по количеству и качеству моментов, а скорее по общей динамике и темпу. Как минимум, стороны чаще начали подходить к воротам друг друга. В целом больший показатель владения имели именно подопечные Руслана Ротаня. Однако конвертировать это преимущество в хотя бы по-настоящему голевые моменты не удавалось.

Активным в составе "горожан" был их капитан Ковалец. И именно он записал на свой счет взятие ворот. Читалось, что при такой вязкой игре, с большой долей вероятности стоило ожидать гол именно после стандартного положения. Так и произошло. Скорко выполнил верховую подачу с левого фланга, а Ковалец оказался первым на добивании.

Пропущенный мяч, на удивление, особо не взбудоражил футболистов Сергея Доганского. "Горожане" продолжали стерильно раскатывать мяч, а полтавчане не могли продвинуться в последнюю треть поля соперника. Ничего опасного или нового мы больше не увидели.

Концовка могла подарить интригу. Однако, так и закончили - 1:0. Сначала было удаление Хрипчука, но это уже ни на что не повлияло. Фол сзади, прямая красная - все по делу. И еще был классный сейв от Шевченко на последних секундах. Никита по сути спас три очка для своей команды.

С точки зрения дивидендов в турнирной таблице, то для "Александрии" эта победа дала возможность оторваться от зоны вылета на 9 зачетных баллов. В свою очередь "Ворскла" так и осталась в определенной буферной зоне между лидерами и середняками.

21-й тур УПЛ сезона 2023/24

15.03.2024. КСК "Ника", Александрия.

"Александрия" - "Ворскла" 1:0

Гол: Ковалец 68

"Александрия": Шевченко - Мартынюк (Скорко 64), Логинов, Кампуш, Копина - Смирный, Сигеев - Шулянский (Костышин 87), Ковалец (Беляев 79), Калитвинцев (Беззера 64) - Кулаков (Де 79).

Запасные: Долгий (в), Ермаков (в), Де, Беззера, Беляев, Белошевский, Костышин, Кравченко, Михайленко, Погорелый, Скорко, Хулио.

Главный тренер - Руслан Ротань.

"Ворскла": Исенко - Корниенко, Бацула, Хрипчук, Пердута - Сиссоко (Павлюк 82), Челядин (Толи 69) - Мякушко (Нестеренко 69), Степанюк (Кане 46), Крупский - Ковталюк (Галас 82).

Запасные: Домолега (в), Рамирес, Вокрри, Сантана, Толи, Павлюк, Нестеренко, Галас, Кане.

Главный тренер - Сергей Долганский.

Предупреждения: Ротань 45, Мартынюк 45, Мякушко 52, Пердута 67, Ковалец 72, Сиссоко 72, Галас 88

Удаление: Хрипчук 90

Арбитр: Омельченко Александр