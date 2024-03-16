"Они очень хорошая команда в плане тактики, в плане игры, поэтому нам будет непросто с ними": Шищенко - об Оболони

Новый тренер "Полесья" Сергей Шищенко, сменивший на этом посту Юрия Калитвинцева, рассказал о том, что ожидать от игры против "Оболони".

"Мы были соперниками, когда уже был тренером в Первой лиге - тот же тренер сейчас, поэтому это команда тоже амбициозная, они тоже долгие годы не были в УПЛ. Да, сейчас они в зоне вылета, но они очень хорошая команда в плане тактики, в плане игры, поэтому нам будет непросто с ними. Мы готовимся и я думаю, все будет хорошо. Поединки с "Оболонью" всегда были напряженные, эмоционально напряженные. Кубковая игра была - мы обыграли их, в чемпионате игра - мы проиграли. Поэтому они были очень для соперников нервные. Думаю, и сейчас будет так. Будет достаточно моментов и у "Оболони", и у нас. Зрителям понравится. "Оболонь" такая команда, она больше акцентирует свое внимание на защите своей. То есть эту защиту сложно проходить. Но в то же время с точки зрения атаки - это сбалансированная команда, как и все остальные команды в УПЛ. Это УПЛ, это не Вторая лига, не любители. Это совсем другой футбол. Я просматривал не только первые матчи, но и последние матчи "Оболони" и "Полесья" - поэтому мы готовы. Мы готовы, чтобы побеждать. Это очень важно для нас в это время", — сказал Шищенко.

Напомним, что матч "Оболонь" – "Полесье" пройдет сегодня в 15:30, сайт UA-Футбол проведет видеотрансляцию матча.