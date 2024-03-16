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УПЛ. Оболонь - Полесье 1:0. Пивоваров наконец-то прорвало

Премьер-лига

Катастрофический старт "волков" в весенней части УПЛ

УПЛ. Оболонь - Полесье 1:0. Пивоваров наконец-то прорвало

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.

21-й тур УПЛ сезона 2023/24

16.03.2024. "Оболонь-Арена", Киев.

"Оболонь" - "Полесье" 1:0

Гол: Черненко 10

"Полесье": Бойко - Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко - Танковский, Крушинский (Кушниренко 68) - Козак (Луифер 68), Фортюне (Ндукве 69), Назаренко - Будковский (Мустафаев 75).

Запасные: Кудрик, Поспелов, Луифер, Мустафаев, Грицук, Ндукве, Таллес Коста, Смоляков, Петряк, Кудриненко, Кравец, Чечер.

Главный тренер: Шищенко Сергей.

"Оболонь": Кичак - Грисьо (Лукьянчук 75), Приймак, Дубко, Осман - Мединский, Черненко (Запорожец 75), Мороз (Косовский 46), Прокопенко - Слободян (Суханов 63), Краснопир (Тарануха 62).

Запасные: Федоривский, Рыбка, Нагиев, Чернов, Груша, Суханов, Косовский, Тарануха, Вишневский, Запорожец, Вовкун, Лукьянчук.

Главный тренер: Валерий Иващенко

Предупреждения: Прокопенко 7, Черненко 23, Дубко 44, Козак 50, Танковский 51, Михайличенко 56, Фортюне 57, Грисьо 58, Приймак 70, Мединский 83.

Удаление: Чоботенко 2

Арбитр: Шурман Денис.

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aleks68
16.03.2024 в 17:39
полесье всё
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Комментарии 3
aleks68
16.03.2024 в 17:39
полесье всё
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0
0
наварін (Київ)
16.03.2024 в 17:34
Гол шикарний.
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1
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djumba (Мелитополь)
16.03.2024 в 17:29
Мда.. Полісся падає...
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