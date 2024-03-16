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УПЛ. Оболонь - Полесье 1:0. Пивоваров наконец-то прорвало
Катастрофический старт "волков" в весенней части УПЛ
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.
21-й тур УПЛ сезона 2023/24
16.03.2024. "Оболонь-Арена", Киев.
"Оболонь" - "Полесье" 1:0
Гол: Черненко 10
"Полесье": Бойко - Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко - Танковский, Крушинский (Кушниренко 68) - Козак (Луифер 68), Фортюне (Ндукве 69), Назаренко - Будковский (Мустафаев 75).
Запасные: Кудрик, Поспелов, Луифер, Мустафаев, Грицук, Ндукве, Таллес Коста, Смоляков, Петряк, Кудриненко, Кравец, Чечер.
Главный тренер: Шищенко Сергей.
"Оболонь": Кичак - Грисьо (Лукьянчук 75), Приймак, Дубко, Осман - Мединский, Черненко (Запорожец 75), Мороз (Косовский 46), Прокопенко - Слободян (Суханов 63), Краснопир (Тарануха 62).
Запасные: Федоривский, Рыбка, Нагиев, Чернов, Груша, Суханов, Косовский, Тарануха, Вишневский, Запорожец, Вовкун, Лукьянчук.
Главный тренер: Валерий Иващенко
Предупреждения: Прокопенко 7, Черненко 23, Дубко 44, Козак 50, Танковский 51, Михайличенко 56, Фортюне 57, Грисьо 58, Приймак 70, Мединский 83.
Удаление: Чоботенко 2
Арбитр: Шурман Денис.
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