Тренер Полесья – о задачах команды: Финишировать в зоне еврокубков и пробиться в финал Кубка Украины

Исполняющий обязанности главного тренера "Полесья" Сергей Шищенко рассказал о текущих переживаниях относительно команды и о задачах от президента.

“ – Что вас сейчас больше всего волнует?

– Эмоциональное состояние и настроение ребят. Хорошо, что сейчас будет пауза на сборной, которая, думаю, пойдет нам на пользу. Впереди много работы. Надо плодотворно поработать и тактически и физически. Считаю, что после паузы настроение в команде поднимется, и игра в нашем исполнении будет очень добротной.

– Президент "Полесья" Геннадий Буткевич уже поставил перед вами какие-то конкретные задачи?

– Задачи наши остаются теми, которые и были: в Кубке Украины – пробиться в финал, в чемпионате – зона еврокубков. Так что двигаемся только вперед”, - сказал Шищенко.