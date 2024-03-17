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Тренер Полесья – о задачах команды: Финишировать в зоне еврокубков и пробиться в финал Кубка Украины

Премьер-лига

Амбициозно

Тренер Полесья – о задачах команды: Финишировать в зоне еврокубков и пробиться в финал Кубка Украины

Скриншот: YouTube канал ФК Полесье

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Полесья" Сергей Шищенко рассказал о текущих переживаниях относительно команды и о задачах от президента.

– Что вас сейчас больше всего волнует?

– Эмоциональное состояние и настроение ребят. Хорошо, что сейчас будет пауза на сборной, которая, думаю, пойдет нам на пользу. Впереди много работы. Надо плодотворно поработать и тактически и физически. Считаю, что после паузы настроение в команде поднимется, и игра в нашем исполнении будет очень добротной.

– Президент "Полесья" Геннадий Буткевич уже поставил перед вами какие-то конкретные задачи?

– Задачи наши остаются теми, которые и были: в Кубке Украины – пробиться в финал, в чемпионате – зона еврокубков. Так что двигаемся только вперед”, - сказал Шищенко.

Сейчас "Полесье" находится на шестой строчке УПЛ. До четвертого "Динамо" команде не хватает пяти очков.

В Кубке Украины команда дошла до четверки сильнейших. Полуфинальный поединок житомиряне проведут 4 апреля против "Ворсклы" дома.

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Сергей Шищенко Полесье (Житомир)
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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
17.03.2024 в 13:38
Настоящий лидер команды! У нешахтеров и ментов таких и близко нет
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0
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
17.03.2024 в 13:38
Настоящий лидер команды! У нешахтеров и ментов таких и близко нет
Ответить
0
1
tekutiev (донецк,Украина)
17.03.2024 в 14:01
что ты мелешь недоношенный?
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0
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