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Тренер Полесья – о задачах команды: Финишировать в зоне еврокубков и пробиться в финал Кубка Украины
Амбициозно
Скриншот: YouTube канал ФК Полесье
Исполняющий обязанности главного тренера "Полесья" Сергей Шищенко рассказал о текущих переживаниях относительно команды и о задачах от президента.
“ – Что вас сейчас больше всего волнует?
– Эмоциональное состояние и настроение ребят. Хорошо, что сейчас будет пауза на сборной, которая, думаю, пойдет нам на пользу. Впереди много работы. Надо плодотворно поработать и тактически и физически. Считаю, что после паузы настроение в команде поднимется, и игра в нашем исполнении будет очень добротной.
– Президент "Полесья" Геннадий Буткевич уже поставил перед вами какие-то конкретные задачи?
– Задачи наши остаются теми, которые и были: в Кубке Украины – пробиться в финал, в чемпионате – зона еврокубков. Так что двигаемся только вперед”, - сказал Шищенко.
Сейчас "Полесье" находится на шестой строчке УПЛ. До четвертого "Динамо" команде не хватает пяти очков.
В Кубке Украины команда дошла до четверки сильнейших. Полуфинальный поединок житомиряне проведут 4 апреля против "Ворсклы" дома.
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