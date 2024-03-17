Все в составе. Заря опубликовала как, проходит подготовка к матчу против Металлиста 1925

"Заря" проводит подготовку к игре против "Металлиста 1925".

"Заря" выложила сообщение, в котором показала тренировочный процесс команды, однако игроки, которые были оштрафованы и отстранены от первой команды, а именно: Б. Бутко, В. Чурко и Д. Мишнева, также присоединились к тренировкам. Отмечается, что во время международной паузы луганская команда проведет контрольный матч, который, скорее всего, состоится 23 марта, против кого пока неизвестно.

Напомним, из-за задолженности перед игроками по премиальным, ряд игроков отказались играть против киевского "Динамо" 12 марта.