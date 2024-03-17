Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Все в составе. Заря опубликовала как, проходит подготовка к матчу против Металлиста 1925
Протесты прекращены?
ФК Зоря
"Заря" проводит подготовку к игре против "Металлиста 1925".
"Заря" выложила сообщение, в котором показала тренировочный процесс команды, однако игроки, которые были оштрафованы и отстранены от первой команды, а именно: Б. Бутко, В. Чурко и Д. Мишнева, также присоединились к тренировкам. Отмечается, что во время международной паузы луганская команда проведет контрольный матч, который, скорее всего, состоится 23 марта, против кого пока неизвестно.
Напомним, из-за задолженности перед игроками по премиальным, ряд игроков отказались играть против киевского "Динамо" 12 марта.
Популярное сейчас
- Василий Кравец – о стычке: Человек из Оболони пришел пьяный и начал что-то рассказывать
- Хесус Хиль - мошенник, покоривший Испанию. Он вел телешоу в джакузи, совещался с конем и подарил Реалу Рауля
- Россияне ночью атаковали Украину 16 шахедами, пятью ракетами С-300 и двумя ракетами Х-59
- Карпаты - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида
- "Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир
Комментарии 1