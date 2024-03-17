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Все в составе. Заря показала, как проходит подготовка к матчу против Металлиста 1925 года
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ФК Зоря
"Заря" проводит подготовку к игре против "Металлиста 1925".
"Заря" выложила сообщение, в котором показала тренировочный процесс команды. Игроки, которые были оштрафованы и отстранены от первой команды, а именно Богдан Бутко, Вячеслав Чурко и Дмитрий Мышнев, также присоединились к тренировкам. Отмечается, что во время международной паузы луганская команда проведет контрольный матч, который, скорее всего, состоится 23 марта, против кого - пока неизвестно.
Напомним, из-за задолженности перед игроками по премиальным, ряд игроков отказались играть против киевского "Динамо" 12 марта.
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