Все в составе. Заря показала, как проходит подготовка к матчу против Металлиста 1925 года

"Заря" проводит подготовку к игре против "Металлиста 1925".

"Заря" выложила сообщение, в котором показала тренировочный процесс команды. Игроки, которые были оштрафованы и отстранены от первой команды, а именно Богдан Бутко, Вячеслав Чурко и Дмитрий Мышнев, также присоединились к тренировкам. Отмечается, что во время международной паузы луганская команда проведет контрольный матч, который, скорее всего, состоится 23 марта, против кого - пока неизвестно.

Напомним, из-за задолженности перед игроками по премиальным, ряд игроков отказались играть против киевского "Динамо" 12 марта.