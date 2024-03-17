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Все в составе. Заря показала, как проходит подготовка к матчу против Металлиста 1925 года

Премьер-лига
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Все в составе. Заря показала, как проходит подготовка к матчу против Металлиста 1925 года

ФК Зоря

Новина українською

"Заря" проводит подготовку к игре против "Металлиста 1925".

"Заря" выложила сообщение, в котором показала тренировочный процесс команды. Игроки, которые были оштрафованы и отстранены от первой команды, а именно Богдан Бутко, Вячеслав Чурко и Дмитрий Мышнев, также присоединились к тренировкам. Отмечается, что во время международной паузы луганская команда проведет контрольный матч, который, скорее всего, состоится 23 марта, против кого - пока неизвестно.

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Напомним, из-за задолженности перед игроками по премиальным, ряд игроков отказались играть против киевского "Динамо" 12 марта.

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Источник:
ФК Зоря
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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best climate (Одесса)
17.03.2024 в 14:34
Быстрая оплата штрафа сделало санкцию отстранения условной и теперь как зайчики будут бегать по полю демонстрируя остальным что лучшая мотивация ни какие там премиальные а как раз штрафы
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0
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Комментарии 3
best climate (Одесса)
17.03.2024 в 14:34
Быстрая оплата штрафа сделало санкцию отстранения условной и теперь как зайчики будут бегать по полю демонстрируя остальным что лучшая мотивация ни какие там премиальные а как раз штрафы
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0
0
дедушка (Сумы)
17.03.2024 в 14:23
Это был слив матча.
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1
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best climate (Одесса)
17.03.2024 в 14:47
Точно что то не чистое например Заря спокойно могла отказаться от проведения матча на травмоопасном поле и ни кто бы её не осудил
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