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Конфликт исчерпан. Руководство Зари договорилось с игроками, - СМИ
Вся информация об отстранении - не правда
Фото: ФК Зоря
Сегодня руководство "Зари" провело командное собрание на базе клуба, где стороны пришли к компромиссу
Руководство гарантировало выплаты премиальных за победу над "Брейдабликом" и бронзу в сезоне 2022/23 до 19 мая этого года.
Футболисты продолжили выполнять свои контрактные обязательства - полноценно участвуя в тренировочном процессе и официальных матчах.
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