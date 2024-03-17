Конфликт исчерпан. Руководство Зари договорилось с игроками, - СМИ

Сегодня руководство "Зари" провело командное собрание на базе клуба, где стороны пришли к компромиссу по выплате премиальных , об этом сообщает ТаТоТаке.

Руководство гарантировало выплаты премиальных за победу над "Брейдабликом" и бронзу в сезоне 2022/23 до 19 мая этого года.

Футболисты продолжили выполнять свои контрактные обязательства - полноценно участвуя в тренировочном процессе и официальных матчах.