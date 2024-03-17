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Конфликт исчерпан. Руководство Зари договорилось с игроками, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Вся информация об отстранении - не правда

Конфликт исчерпан. Руководство Зари договорилось с игроками, - СМИ

Фото: ФК Зоря

Новина українською

Сегодня руководство "Зари" провело командное собрание на базе клуба, где стороны пришли к компромиссу по выплате премиальных, об этом сообщает ТаТоТаке.

Руководство гарантировало выплаты премиальных за победу над "Брейдабликом" и бронзу в сезоне 2022/23 до 19 мая этого года.

Футболисты продолжили выполнять свои контрактные обязательства - полноценно участвуя в тренировочном процессе и официальных матчах.

Источник сообщил, что любая информация об отстранении или штрафе в отношении игроков "Зари" является неправдивой.

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Источник:
tatotake_ua
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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Gican85 (Киев)
17.03.2024 в 20:48
Что за цирк? Не надо держать всех за идиотов, они точно выбрали время, соперника и место когда не выйти на матч. С другим соперником они бы и вторым составом справились, а тут все "вовремя". Суркиса на нары за такие схемы
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Комментарии 2
Gican85 (Киев)
17.03.2024 в 20:48
Что за цирк? Не надо держать всех за идиотов, они точно выбрали время, соперника и место когда не выйти на матч. С другим соперником они бы и вторым составом справились, а тут все "вовремя". Суркиса на нары за такие схемы
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Не люблю футбол (Хорол)
17.03.2024 в 19:45
Зря согласились пацани.
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