Судаков: Какие б суммы Шахтер не хотел, если я буду отвечать этой цене – за меня заплатят

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков рассказал о перспективах своего трансфера в европейский клуб.

"Сейчас не дай Бог не выходим на Евро – только наш чемпионат Украины будет мало кто смотреть. Даже если мы станем чемпионами – потом все будут говорить: "Так а что, где он? Чемпионат Украины, а вы просите 50+ миллионов".

Поэтому как раз витрина будет только там, только на Евро. А уж все зависит от меня – как бы оно там ни было, сколько денег не просили бы, какие бы там ни хотел "Шахтер" суммы, но если я буду отвечать этой цене – за меня отдадут эти деньги.

Если я сам не буду отвечать – никто платить не будет", – сказал Судаков.