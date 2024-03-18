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Судаков: Какие б суммы Шахтер не хотел, если я буду отвечать этой цене – за меня заплатят

Премьер-лига

Хавбек "Шахтера" - о перспективах своего трансфера в клуб из Европы

Судаков: Какие б суммы Шахтер не хотел, если я буду отвечать этой цене – за меня заплатят

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков рассказал о перспективах своего трансфера в европейский клуб.

"Сейчас не дай Бог не выходим на Евро – только наш чемпионат Украины будет мало кто смотреть. Даже если мы станем чемпионами – потом все будут говорить: "Так а что, где он? Чемпионат Украины, а вы просите 50+ миллионов".

Поэтому как раз витрина будет только там, только на Евро. А уж все зависит от меня – как бы оно там ни было, сколько денег не просили бы, какие бы там ни хотел "Шахтер" суммы, но если я буду отвечать этой цене – за меня отдадут эти деньги.

Если я сам не буду отвечать – никто платить не будет", – сказал Судаков.

В текущем сезоне Судаков провел 24 матча за "горняков", в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 млн евро.

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Опубликовал: Алина Ерофеева
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