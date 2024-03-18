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Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1

Премьер-лига

Ровенчане впервые в сезоне победили на выезде

Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Анатолий Спица Автор UA-Футбол
Новина українською

Одесса чрезмерно гостеприимна к своим гостям. Стадион "Черноморец" подарил первую в сезоне гостевую победу "Вересу". Самих же "моряков" матч на их арене оставил без очередных очков. В 2024-м году команда Григорчука еще не побеждала. Тревожная тенденция.

Вашему вниманию – фоторепортаж с матча "Черноморец" - "Верес" от Анатолия Спицы.

Фотогалерея

Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 1Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 2Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 3Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 4Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 5Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 6Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 7Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 8Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 9Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 10Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 2Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 1Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 3Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 4Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 5Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 6Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 7Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 8Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 9Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 10Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 1Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 2Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 3Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 4Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 5Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 6Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 7Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 8Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 9Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 10Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 1Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 2Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 3Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 4Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 5Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 6Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 7Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 8Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 9Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 10Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 1Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 2Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 3Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 4Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 5Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 6Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 7Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 8Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 9Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 10Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 1Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 2Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 3Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 4Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 5Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 6Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 7Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 8Чрезмерное гостеприимство Одессы. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Верес 0:1 - фото 9
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