Без сборников. Динамо возобновило тренировки в отсутствие 17 игроков

После матча против "Зари" (2:0), состоявшегося во вторник, 12 марта, сборники "Динамо" отправились в расположение национальной команды, а также молодежных и юношеских сборных.

Остальные игроки получили четыре выходных дня. Сегодня, 18 марта они возобновили подготовку к матчам чемпионата, собравшись на клубной базе в Вите-Литовской.

Напомним список динамовцев, которые получили вызов в сборные разных возрастных категорий:

Национальная сборная Украины - Бущан, Караваев, Попов, Шапаренко, Бражко, Ванат, Тымчик.

Олимпийская сборная Украины - Дячук.

Молодежная сборная Украины - Нещерет, Вивчаренко, Волошин, Царенко.

Юношеская сборная Украины - Гусев, Михавко, Балаба, Маткевич, Пономаренко.

Напомним, свой следующий матч "Динамо" в чемпионате сыграет 31 марта. Подопечные Александра Шовковского отправятся в гости к "Ворскле".