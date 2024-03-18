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Без сборников. Динамо возобновило тренировки в отсутствие 17 игроков

Премьер-лига

Динамовцы отправились в сборные разных возрастных категорий

Без сборников. Динамо возобновило тренировки в отсутствие 17 игроков

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

После матча против "Зари" (2:0), состоявшегося во вторник, 12 марта, сборники "Динамо" отправились в расположение национальной команды, а также молодежных и юношеских сборных.

Остальные игроки получили четыре выходных дня. Сегодня, 18 марта они возобновили подготовку к матчам чемпионата, собравшись на клубной базе в Вите-Литовской.

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Напомним список динамовцев, которые получили вызов в сборные разных возрастных категорий:

  • Национальная сборная Украины - Бущан, Караваев, Попов, Шапаренко, Бражко, Ванат, Тымчик.
  • Олимпийская сборная Украины - Дячук.
  • Молодежная сборная Украины - Нещерет, Вивчаренко, Волошин, Царенко.
  • Юношеская сборная Украины - Гусев, Михавко, Балаба, Маткевич, Пономаренко.

Напомним, свой следующий матч "Динамо" в чемпионате сыграет 31 марта. Подопечные Александра Шовковского отправятся в гости к "Ворскле".

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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