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Без сборников. Динамо возобновило тренировки в отсутствие 17 игроков
Динамовцы отправились в сборные разных возрастных категорий
Фото: ФК Динамо Київ
После матча против "Зари" (2:0), состоявшегося во вторник, 12 марта, сборники "Динамо" отправились в расположение национальной команды, а также молодежных и юношеских сборных.
Остальные игроки получили четыре выходных дня. Сегодня, 18 марта они возобновили подготовку к матчам чемпионата, собравшись на клубной базе в Вите-Литовской.
Напомним список динамовцев, которые получили вызов в сборные разных возрастных категорий:
- Национальная сборная Украины - Бущан, Караваев, Попов, Шапаренко, Бражко, Ванат, Тымчик.
- Олимпийская сборная Украины - Дячук.
- Молодежная сборная Украины - Нещерет, Вивчаренко, Волошин, Царенко.
- Юношеская сборная Украины - Гусев, Михавко, Балаба, Маткевич, Пономаренко.
Напомним, свой следующий матч "Динамо" в чемпионате сыграет 31 марта. Подопечные Александра Шовковского отправятся в гости к "Ворскле".
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