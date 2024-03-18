Сергей Ковалец: Тренерский штаб Александрии нашел оптимальный состав игроков

Один из представителей украинского тренерского корпуса Сергей Ковалец в интервью UA-Футбол "разобрал на молекулы" каждый из матчей прошлого, 21-го тура в Премьер-лиге.

– Ничья в поединке ЛНЗ – "Днепр-1" не изменила весеннюю традицию черкащан набирать очки, а днепрян их терять…

- Если после осенней части чемпионата все говорили о том, что "Днепр-1" будет вести борьбу за чемпионство, то сейчас видим, что начало весеннего отрезка для этой команды стало не таким, как хотелось бы. Здесь есть две причины. Одна из них состоит в том, что днепряне ставят целью стать чемпионом. Вторая связана с маленькой скамейкой запасных, травмами и большим количеством молодых футболистов. Отсюда и следует результат матча с ЛНЗ. Говоря о черкасском клубе, мы видим, что он зимой усилился, в частности, подписав легионеров. Мне кажется, что в Черкассах строится хорошая команда, у которой почти по два игрока на одну позицию. В поединке с днепрянами ЛНЗ должен был выигрывать. Мы видели, сколько было создано моментов, особенно во втором тайме. Это, в частности, свидетельствует о физической готовности команды. Наставником черкащан Олегом Дулубом замены были сделаны вовремя, и только отличная игра вратаря "Днепра-1" Волынца позволила ее тренерам признать: ничья – хороший результат для их клуба.

- Победы обоих наших грандов – "Динамо" над "Зарей", а "Шахтера" над "Минаем" в этом туре для вас были ожидаемыми?

– Да. К сожалению, матчу "Динамо" - "Заря" несколько мешали погодные условия. Мы видели, что в Киеве выпало много снега. Сказался и тот факт, что основные игроки "Зари" не смогли принять участие в поединке по разным причинам. "Динамо" выиграло по праву, Ванат подтвердил свой класс бомбардира. Хотя опять-таки повторюсь: погодные условия для этого были достаточно тяжелыми. Однако даже этим составом луганская команда могла создать динамовцам проблемы. В нем играло много легионеров, были и молодые игроки, но "Динамо" победило достаточно уверенно. И это хорошо, потому что в нашем чемпионате и дальше будет интрига. Если бы команда Александра Шовковского не выиграла, то заочное соперничество с "Шахтером" несколько усложнилось бы. Ведь горняки уверенно набирают очки, и очередные три были завоеваны в матче с "Минаем". Закарпатская команда начала весеннюю часть сезона хорошо, добыв ничью с "Днепром-1" и победив "Металлист 1925", а вот с "Зарей" сыграла очень слабо. Так что в прошлом туре "Шахтер" буквально за пятнадцать минут первого тайма забил два мяча и мог сделать это еще не раз. Горняки сейчас находятся в психологическом позитиве, имея серию из шести побед подряд. В команде гармонично сочетание легионеров и украинцев, и мы видим, что после выбывания из Лиги Европы от "Марселя" она сосредоточилась на чемпионате. И довольно успешно.

- В Кривом Роге чуть не произошла сенсация, когда к пятой компенсированной ко второму тайму минуте счет был 0:0, а затем игрок "Кривбасса" Джихад Бизимана забил единственный победный мяч...

– Все мы знаем, что в "Кривбассе" амбициозный тренер и эта команда намерена бороться за чемпионство. Победы даются с трудом, хотя как у криворожской команды, так и у его соперника по туру, "Колоса", достаточно мощные составы. Стоит посмотреть в заявку – и можно убедиться, сколько игроков хорошего уровня у них есть в наличии. Помним, что и в предыдущем туре "Кривбасс" выиграл у "Оболони" в тяжелой игре. Точно так же было и в поединке с "Колосом". По-моему, игра была "ничейная", однако Бизимана в самой концовке забил хороший мяч ударом из-за пределов штрафной. Как видим, чемпионские амбиции "Кривбасс" подтвердил. Хотя в заочной борьбе с "Шахтером" и "Динамо" ему будет очень тяжело.

– Результат поединка "Александрия" – "Ворскла", в котором автором единственного гола стал ваш сын Кирилл, пожалуй, был для вас приятным сюрпризом. Не так ли?

- Кирилл в тренировочном сборе во время подготовки к весеннему отрезку чемпионата забил три мяча, и мы с ним общались по поводу того, что пора уже забить и в официальном матче. Скажу, что ворота "Ворсклы" он поражает довольно часто – пожалуй, это одна из любимых его команд (улыбается). На сегодняшний день "Александрия" имеет в своем весеннем активе две ничьи (если не считать технические 0:3 вместо 1:1 – прим. ред.) и две победы. Как видим, тренерский штаб александрийской команды нашел оптимальный состав игроков. Если раньше в "старте" было семь молодых и четыре опытных, то сейчас наоборот – семь опытных и четыре молодых. Мы знаем, что в Александрии строится новая команда, и есть полное доверие руководства к тренерскому штабу. Конечно, мне было приятно, что сын убил. Тем более что это был победный гол. Отличившись, Кирилл поцеловал капитанскую повязку цветов нашего сине-желтого флага. После этого я получил немало одобрительных звонков и сообщений от друзей и коллег-специалистов, что мне, как отцу было очень приятно.

– Результат по игре?

– Думаю, что победа "Александрии" была по праву. Хозяева больше хотели выиграть, с чем я их и поздравляю. Хотя к этой игре "Ворскла" одержала победу в двух предыдущих турах. В Полтаве также строится новая команда, у которой молодой тренерский штаб.

- Что происходит с "Металлистом 1925", который уже девять туров не знает радости побед?

- Недавно в интервью UA-Футбол я говорил, что у харьковской команды появился новый рулевой Виктор Скрипник, ушло много игроков и пришло немало новых. А еще следует учитывать схему игры – так называемым ромбом, которую обычно использовал новый тренер в своих предыдущих клубах – "Заре" и "Ворскле". Мне кажется, что времени на подготовку зимой у "Металлиста 1925" было недостаточно. И, судя по эмоциям Скрипника, которого показывают по телевидению во время матча, они не передают уверенности. Соперник харьковчан по отчетному туру, львовский "Рух", продемонстрировал хорошее движение. В этом матче львовяне показали себя достаточно позитивной, агрессивной и нацеленной на победу командой. Как видим, пока "Металлист 1925" не может играть с такими соперниками с уверенностью и агрессивностью. Харьковская команда не сыграна, разбалансирована по всем аспектам. И речь не о результате, а как раз о ведении матча.

– Кроме "Днепра-1" в весенней части чемпионата метаморфозы происходят и с "Полисьем", которое никак не может одержать победу. В четырех весенних матчах всего одно очко…

– Я был на игре "Полесье" с "Александрией" в Житомире, после которой было принято решение об увольнении Юрия Калитвинцева с поста главного тренера команды хозяев. По этому поводу выскажу свое личное мнение. Калитвинцев провел хорошую работу, выведя команду в Премьер-лигу и дойдя с ней до полуфинала Кубка Украины. Мне кажется, что ему нужно было дать время доработать хотя бы до конца сезона. Говоря же об игре "Полесья" по уже упомянутому матчу с александрийцами было видно, что житомирской команде не хватало эмоций. А что касается непосредственно поединка "Оболонь" – "Полесье", то киевляне отыграли этот матч достаточно мощно. Так же, как несколько предыдущих – с "Черноморцем", "Кривбассом". Забей "Оболонь" при счете 1:0 еще один мяч – и гостям было бы еще труднее. Думаю, что удаление Чоботенко уже на второй минуте матча в какой-то мере повлияло на игру "Полесья", но опять же скажу: киевская команда продемонстрировала агрессивную игру и желание победить. Для этого хозяева поля меньше выбегали в атаку, даже играя в большинстве.

- "Черноморец" тоже не радует своих болельщиков, набрав в девяти последних турах всего-навсего четыре очка. Что вы думаете по этому поводу?

- У "моряков" опытный тренер и сохранилось большинство ведущих футболистов, игравших в прошлом году – Брагару, Штогрин, Авагимян, Васильев, Варакута, Салюк. Плюс легионеры. Откровенно говоря, если принимать во внимание осеннюю часть чемпионата, то мне кажется, "Черноморец" - очень симпатичная команда. Осенью мы видели, что она действует достаточно агрессивно и способна отбирать очки у сильных соперников. Но весной одесситы "посыпались", и возникает вопрос: почему? Я читал интервью Романа Григорчука, говорившего, что трансферы состоялись несвоевременно и у команды нет усиления. Ясно, что главному тренеру виднее. Но вместе с тем могу сказать, что "Черноморец" старается, ребята хотят выигрывать. Они создают моменты, но не везет с реализацией. Выступление одесской команды во втором круге – это неожиданность для всех. Лично для меня непонятно, как можно проигрывать дома второй матч подряд? Если в предыдущей игре с "Ворсклой" итоговый результат 0:1 можно списывать на невезение, то о поединке с "Вересом" этого не скажешь. В действиях одесситов не хватает страсти, азарта и искры в глазах каждого из футболистов. Очевидно, "Черноморцу" нужна победа. Стоит лишь выиграть – и есть надежда, что психологически команда восстановится. Если говорить о воскресном поединке "моряков" с "Вересом", то перед этим ровенская команда сыграла вничью с киевским "Динамо". В каждом матче, как и в предыдущих двух, проведенных под руководством нового наставника Олега Шандрука, видно, что у футболистов из Ровно есть эмоции. Команда старается выполнять наставления тренера. Тренерскому штабу хоть и не хватает опыта, но тот факт, что команда предпринимает попытку подняться из зоны "вылета", очевиден. Так что если "Верес" будет продолжать так играть и дальше, то со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что останется в Премьер-лиге. Но как бы то ни было, а выигрывает сильнейший. Главное, что наш чемпионат благодаря Збройным силам Украины продолжается и уверен, что нам всем предстоит увидеть еще немало интересных матчей.

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