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"Мы чувствуем неуважение". Палкин снова заявил о претензиях к Тоттенхэму из-за Соломона

Премьер-лига
Обновлено

Горняки снова грозят лондонцам судебными исками

"Мы чувствуем неуважение". Палкин снова заявил о претензиях к Тоттенхэму из-за Соломона

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в очередной раз заявил, что клуб готов в судебном порядке бороться за компенсацию за переход Манора Соломона в "Тоттенхэм".

"С октября мы усердно вели переговоры с "Тоттенхэмом", но в итоге клуб повел себя не так, как того требуют принципы справедливости и честности.

В этой ситуации мы чувствуем неуважение со стороны "Тоттенхэма".

Мы бы хотели обратиться к председателю совета директоров Дениэлю Леви с призывом действовать добросовестно и поддерживать общие ценности европейской футбольной семьи, чтобы найти справедливый способ компенсировать нам расходы на этот трансфер.

Они что-то предложили, чтобы показать, что готовы что-то дать, но это не сопоставимо с тем, что они получили. Такой клуб не может так себя вести.

Мы уважали их и не просили какую-то огромную сумму, мы даже не просили денег. Мы сказали: "Окей, дайте нам процент с будущей продажи".

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Когда вы получаете игрока бесплатно, а он стоит 20 миллионов евро – это что-то значит. Это значит, что мы развивали и инвестировали в этого футболиста. Вы должны уважать нашу работу.

Для меня 20-30 процентов были бы справедливой ценой. Если потребуется, мы подадим на "Тоттенхэм" в суд. Но я обращаюсь к председателю совета директоров, потому что верю, что он протянет руку помощи и поддержит нас.

У нас в стране война, и они должны обратить на это внимание. Когда в нашей стране началась война, весь демократический мир поддержал нас.

Мы пойдем в суд и сделаем все возможное, чтобы получить какую-то компенсацию, потому что мы вкладываем большие деньги в игроков и не можем допустить такую ситуацию", — сказал Палкин.

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Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) Манор Соломон
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Михаил Черныш
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