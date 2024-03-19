"Мы чувствуем неуважение". Палкин снова заявил о претензиях к Тоттенхэму из-за Соломона

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин в очередной раз заявил, что клуб готов в судебном порядке бороться за компенсацию за переход Манора Соломона в "Тоттенхэм".

"С октября мы усердно вели переговоры с "Тоттенхэмом", но в итоге клуб повел себя не так, как того требуют принципы справедливости и честности.

В этой ситуации мы чувствуем неуважение со стороны "Тоттенхэма".

Мы бы хотели обратиться к председателю совета директоров Дениэлю Леви с призывом действовать добросовестно и поддерживать общие ценности европейской футбольной семьи, чтобы найти справедливый способ компенсировать нам расходы на этот трансфер.

Они что-то предложили, чтобы показать, что готовы что-то дать, но это не сопоставимо с тем, что они получили. Такой клуб не может так себя вести.

Мы уважали их и не просили какую-то огромную сумму, мы даже не просили денег. Мы сказали: "Окей, дайте нам процент с будущей продажи".