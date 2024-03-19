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"Мы чувствуем неуважение". Палкин снова заявил о претензиях к Тоттенхэму из-за Соломона
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Фото: ФК Шахтар Донецьк
Генеральный директор "
"С октября мы усердно вели переговоры с "Тоттенхэмом", но в итоге клуб повел себя не так, как того требуют принципы справедливости и честности.
В этой ситуации мы чувствуем неуважение со стороны "Тоттенхэма".
Мы бы хотели обратиться к председателю совета директоров Дениэлю Леви с призывом действовать добросовестно и поддерживать общие ценности европейской футбольной семьи, чтобы найти справедливый способ компенсировать нам расходы на этот трансфер.
Они что-то предложили, чтобы показать, что готовы что-то дать, но это не сопоставимо с тем, что они получили. Такой клуб не может так себя вести.
Мы уважали их и не просили какую-то огромную сумму, мы даже не просили денег. Мы сказали: "Окей, дайте нам процент с будущей продажи".
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Когда вы получаете игрока бесплатно, а он стоит 20 миллионов евро – это что-то значит. Это значит, что мы развивали и инвестировали в этого футболиста. Вы должны уважать нашу работу.
Для меня 20-30 процентов были бы справедливой ценой. Если потребуется, мы подадим на "Тоттенхэм" в суд. Но я обращаюсь к председателю совета директоров, потому что верю, что он протянет руку помощи и поддержит нас.
У нас в стране война, и они должны обратить на это внимание. Когда в нашей стране началась война, весь демократический мир поддержал нас.
Мы пойдем в суд и сделаем все возможное, чтобы получить какую-то компенсацию, потому что мы вкладываем большие деньги в игроков и не можем допустить такую ситуацию", — сказал Палкин.
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