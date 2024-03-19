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Никогда не было такого варианта. Ван Леувен открестился от работы в Полесье

Премьер-лига

Тренер говорит, что предложения не было

Никогда не было такого варианта. Ван Леувен открестился от работы в Полесье

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Экс-тренер "Зари" и "Шахтера" Патрик ван Леувен в комментарии журналисту Игорю Бурбасу рассказал о варианте с "Полесьем", о котором ранее писали СМИ.

"Никогда даже не было подобного варианта", — отметил ван Леувен.

Напомним, что после отставки Юрия Калитвинцева новым тренером житомирской команды стал Сергей Шищенко.

Также была информация, что ван Леувену изначально предлагали принять академию "Полесья".

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Полесье (Житомир) Патрик ван Леувен
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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