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Никогда не было такого варианта. Ван Леувен открестился от работы в Полесье
Тренер говорит, что предложения не было
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Экс-тренер "Зари" и "Шахтера" Патрик ван Леувен в комментарии журналисту Игорю Бурбасу рассказал о варианте с "
"Никогда даже не было подобного варианта", — отметил ван Леувен.
Напомним, что после отставки Юрия Калитвинцева новым тренером житомирской команды стал Сергей Шищенко.
Также была информация, что ван Леувену изначально предлагали принять академию "Полесья".
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Источник:Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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