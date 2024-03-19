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Судаков: Если будет приглашение от Жироны, наверное, соглашусь

Премьер-лига

Наверное, самый высокий уровень – это Англия

Судаков: Если будет приглашение от Жироны, наверное, соглашусь

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков порассуждал о возможности поиграть в европейских чемпионатах.

– Если придет приглашение из "Жироны", ты согласишься туда поехать играть? Если они скажут: "Мы готовы заплатить 50 млн долларов".

– Наверное, соглашусь. Они в следующему году будут играть в Лиге чемпионов. Ну здесь такой, сложный вопрос.

– А если будет, например, предложение из всех пяти топ-чемпионатов, и выбор будет за тобой – в какой чемпионат пойдешь?

– Наверное, самый высокий уровень – это Англия. Но Испания нравится.

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Шахтер (Донецк) Жирона Георгий Судаков
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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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