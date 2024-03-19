Судаков: Если будет приглашение от Жироны, наверное, соглашусь

Хавбек " Шахтера " Георгий Судаков порассуждал о возможности поиграть в европейских чемпионатах.

– Если придет приглашение из "Жироны", ты согласишься туда поехать играть? Если они скажут: "Мы готовы заплатить 50 млн долларов".

– Наверное, соглашусь. Они в следующему году будут играть в Лиге чемпионов. Ну здесь такой, сложный вопрос.

– А если будет, например, предложение из всех пяти топ-чемпионатов, и выбор будет за тобой – в какой чемпионат пойдешь?

– Наверное, самый высокий уровень – это Англия. Но Испания нравится.