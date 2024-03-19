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Судаков: Если будет приглашение от Жироны, наверное, соглашусь
Наверное, самый высокий уровень – это Англия
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Хавбек "
– Если придет приглашение из "Жироны", ты согласишься туда поехать играть? Если они скажут: "Мы готовы заплатить 50 млн долларов".
– Наверное, соглашусь. Они в следующему году будут играть в Лиге чемпионов. Ну здесь такой, сложный вопрос.
– А если будет, например, предложение из всех пяти топ-чемпионатов, и выбор будет за тобой – в какой чемпионат пойдешь?
– Наверное, самый высокий уровень – это Англия. Но Испания нравится.
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