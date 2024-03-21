Беглый тренер Черноморца: Почему не было такого внимания, когда в мою квартиру прилетел "шахед"?

На прошлой неделе стало известно, что экс-тренер по физподготовке "Черноморца" Игорь Касьяненко не вернулся с командой с турецких сборов. Позже выяснилось что он трудоустроился в американском клубе "Дейд Каунти" из Майами. В нем он выполняет тренерские обязанности, работая с командой футболистов до 23 лет.

Сам Касьяненко коротко прокомментировал скандальную ситуацию.

"Не могу ничего комментировать – ни о "Дейд Каунти", ни о том, где я нахожусь, ведь с большим уважением отношусь к Роману Иосифовичу Григорчуку. Поэтому любые мои комментарии могут повлиять на этого очень хорошего человека.

Повторюсь: не буду ничего комментировать – просто не хочу. Я имею на это право. Не хочу дальше втягиваться в эту историю и не знаю, кому она важна.

Не понимаю, чем я отличаюсь от других футболистов, которые выехали за границу и не вернулись в Украину. И почему не было ко мне такого внимания, когда в мою квартиру прилетел "шахед" и никто об этом не написал? Поэтому извините, что не ответил на ваши вопросы. Вот такой мой комментарий".