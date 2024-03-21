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Олегу Венглинскому - 46 лет: что вы знаете об экс-форварде Днепра? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры нападающего в комментариях

Олегу Венглинскому - 46 лет: что вы знаете об экс-форварде Днепра? Квиз от UA-Футбол

Скриншот 2+2

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

21 марта бывшему форварду "Днепра" и сборной Украины Олегу Венглинскому исполняется 46 лет. По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.

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