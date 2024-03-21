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Шахтер продолжил сотрудничество с Puma
Стороны подписали семилетний контракт
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с производителем спортивной одежды - компанией Puma.
Контракт рассчитан на 7 лет - до 2031 года.
Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин и коммерческий директор клуба Дмитрий Кириленко во время своего визита в главный офис PUMA в городе Герцогенаурах еще раз убедились в совпадении философий обоих брендов и в перспективах совместного развития.
Напомним, сотрудничество между "Шахтером" и PUMA началось летом 2021 года. В сезоне-2022/23 обновились все три комплекта игровой экипировки команды с добавлением новых элементов дизайна и функциональных особенностей.
В компании PUMA отмечают, что развитие спортивных традиций клуба и имплементирование новейших технологий в форму сезона-2024/25 мир увидит в июле 2024 года.
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