Шахтер продолжил сотрудничество с Puma

"Шахтер" на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с производителем спортивной одежды - компанией Puma.

Контракт рассчитан на 7 лет - до 2031 года.

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин и коммерческий директор клуба Дмитрий Кириленко во время своего визита в главный офис PUMA в городе Герцогенаурах еще раз убедились в совпадении философий обоих брендов и в перспективах совместного развития.

Напомним, сотрудничество между "Шахтером" и PUMA началось летом 2021 года. В сезоне-2022/23 обновились все три комплекта игровой экипировки команды с добавлением новых элементов дизайна и функциональных особенностей.

В компании PUMA отмечают, что развитие спортивных традиций клуба и имплементирование новейших технологий в форму сезона-2024/25 мир увидит в июле 2024 года.