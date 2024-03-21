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Шахтер продолжил сотрудничество с Puma

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Стороны подписали семилетний контракт

Шахтер продолжил сотрудничество с Puma

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с производителем спортивной одежды - компанией Puma.

Контракт рассчитан на 7 лет - до 2031 года.

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин и коммерческий директор клуба Дмитрий Кириленко во время своего визита в главный офис PUMA в городе Герцогенаурах еще раз убедились в совпадении философий обоих брендов и в перспективах совместного развития.

Напомним, сотрудничество между "Шахтером" и PUMA началось летом 2021 года. В сезоне-2022/23 обновились все три комплекта игровой экипировки команды с добавлением новых элементов дизайна и функциональных особенностей.

В компании PUMA отмечают, что развитие спортивных традиций клуба и имплементирование новейших технологий в форму сезона-2024/25 мир увидит в июле 2024 года.

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Шахтер (Донецк) Puma
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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