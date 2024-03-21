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Техдиректор ЛНЗ: Сумма, названная инсайдером за победу над Полесьем, не соответствует действительности

Премьер-лига
Обновлено

Эксклюзивный комментарий представителя черкасского клуба

Техдиректор ЛНЗ: Сумма, названная инсайдером за победу над Полесьем, не соответствует действительности

Фото: ФК ЛНЗ

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

На днях в СМИ распространились слухи о том, что игроки "ЛНЗ" получили по 5 тысяч долларов премиальных за победу над "Полесьем" (1:0).

Журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева связалась с техническим директором черкасского клуба Андреем Колесником с просьбой прокомментировать эту информацию.

- Вы, наверное, уже читали инсайд о сумме премиальных за победу над "Полесьем". Можете подтвердить или опровергнуть?

- Я могу сказать, что это личное дело президента клуба, какую премию получают игроки. У нас очень хорошие премиальные игрокам за победы. Но сумма, которая была названа инсайдером за победу над "Полесьем", не соответствует действительности.

Но я вам не скажу, в какую сторону она не соответствует действительности - меньше, или, возможно, больше.

- А есть, например, персональные премиальные? За забитые голы или результативные действия.

- Как и у каждого клуба - это есть.

- Вы понимаете, откуда появился этот инсайд? Игорь Бурбас съездил на открытую тренировку "Полесья", и после того написал о вашем с ними матче УПЛ... Логично предположить, что информацию о премиальных вашего клуба распространил кто-то из стана соперника. Это

- Я не знаю, кто там и что распространял. Надо спрашивать у первоисточника, поскольку только первоисточник может вам сказать, откуда у него информация. Инсайды без указания источника - это просто какая-то информация, к которой нельзя серьезно относиться.

- Пользуясь случаем, хочу спросить о ближайшем матче "ЛНЗ", ведь он будет знаковым: команда сыграет дома с официальным разрешением присутствия болельщиков на трибунах. Подготовка идет по плану?

- Подготовка идет полностью по плану. Мы играем через два дня с "Минаем" дома со зрителями.

- Какую квоту согласовала местная военная администрация? Сколько зрителей смогут посещать матчи?

- Именно на этот матч согласована квота в 450 зрителей. На следующие матчи мы попробуем ее расширить.

- Победа над аутсайдером может подтянуть "ЛНЗ" ближе к топ-5, а это уже зона еврокубков. О возможности выйти на международную арену в клубе говорят?

- Нет ничего смешнее в футболе, чем считать себе очки за еще невыигранные матчи.

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