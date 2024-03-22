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Роману Григорчуку - 59 лет: что вы знаете о наставнике Черноморца? Квиз от UA-Футбол
Скільки дали правильних відповідей?
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Сьогодні, 22-го березня, виповнюється 59 років головному тренеру одеського "Чорноморця" Роману Григорчуку.
З цього приводу ми вам пропонуємо перевірити, наскільки добре ви слідкуєте за його тренерською кар’єрою, пройшовши наш квіз.
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