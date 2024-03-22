  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Роману Григорчуку - 59 лет: что вы знаете о наставнике Черноморца? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роману Григорчуку - 59 лет: что вы знаете о наставнике Черноморца? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

Скільки дали правильних відповідей?

Роману Григорчуку - 59 лет: что вы знаете о наставнике Черноморца? Квиз от UA-Футбол

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сьогодні, 22-го березня, виповнюється 59 років головному тренеру одеського "Чорноморця" Роману Григорчуку.

З цього приводу ми вам пропонуємо перевірити, наскільки добре ви слідкуєте за його тренерською кар’єрою, пройшовши наш квіз.

По теме
yellow-arrow
Хавбек Кривбасса: Вернулись к тренировкам, впереди много работы
yellow-arrow
Клищук: Против Вереса всегда очень непростые матчи
yellow-arrow
Луческу: Сикан напоминает мне Джеко
квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости