Ванат попал в сферу интересов клуба из чемпионата Испании

Форвард "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат может продолжить карьеру в топ-чемпионате. Молодой игрок попал в сферу интересов "Бетиса", сообщает Estadio Deportivo.

Согласно данным источника, испанский клуб хочет усилить линию атаки, несмотря на приход Чими Авилы и Седрика Бакамбу во время последнего трансферного окна.

При чем издание отмечает, что 22-летним украинцем также интересуются немецкие, испанские и английские клубы. Стоит добавить, что контракт Владислава с "Динамо" действителен до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Ванат отыграл 20 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его в 7 миллионов евро.

"Бетис" занимает 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги.