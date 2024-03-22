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Ванат попал в сферу интересов клуба из чемпионата Испании

Премьер-лига

Форвард "Динамо" может продолжить карьеру в топ-чемпионате

Ванат попал в сферу интересов клуба из чемпионата Испании

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Форвард "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат может продолжить карьеру в топ-чемпионате. Молодой игрок попал в сферу интересов "Бетиса", сообщает Estadio Deportivo.

Согласно данным источника, испанский клуб хочет усилить линию атаки, несмотря на приход Чими Авилы и Седрика Бакамбу во время последнего трансферного окна.

При чем издание отмечает, что 22-летним украинцем также интересуются немецкие, испанские и английские клубы. Стоит добавить, что контракт Владислава с "Динамо" действителен до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Ванат отыграл 20 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его в 7 миллионов евро.

"Бетис" занимает 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Динамо (Киев) Бетис (Севилья) Владислав Ванат
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Источник:
Estadio Deportivo
Опубликовал: Алина Ерофеева
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