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Романо: Судакова в Арсенал не будет. Между клубами напряженные отношения из-за Мудрика

Премьер-лига
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Ранее СМИ писали и об интересе канониров к хавбек горняков

Романо: Судакова в Арсенал не будет. Между клубами напряженные отношения из-за Мудрика

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Авторитетный итальянский инсайдер и журналист Фабрицио Романо рассказал свою версию о том, почему лондонский "Арсенал" не купит хавбека "Шахтера" Георгия Судакова.

По словам Романо, отношения между клубами натянуты после неудачных переговоров по Михаилу Мудрику, который в итоге перешел в "Челси", и в ближайшее время "горнякам" будет проще вести переговоры по продаже игрока с другими клубами.

"Судаковым также интересовался "Ювентус". У него явный талант, поэтому интерес есть от многих клубов, но "Шахтер" не будет облегчать никому задачу. Между "Шахтером" и "Арсеналом" очень неприятная ситуация из-за переговоров по Мудрику. "Челси" украл футболиста за 24 часа, "Арсенал" остался очень недоволен этой историей, поэтому я не уверен, что они готовы вложить такие большие деньги в какого-то другого игрока "Шахтера", – сказал Романо.

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Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков Фабрицио Романо
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Источник:
The Boot Room
Опубликовал: Михаил Черныш
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