Романо: Судакова в Арсенал не будет. Между клубами напряженные отношения из-за Мудрика

Авторитетный итальянский инсайдер и журналист Фабрицио Романо рассказал свою версию о том, почему лондонский "Арсенал" не купит хавбека " Шахтера " Георгия Судакова.

По словам Романо, отношения между клубами натянуты после неудачных переговоров по Михаилу Мудрику, который в итоге перешел в "Челси", и в ближайшее время "горнякам" будет проще вести переговоры по продаже игрока с другими клубами.