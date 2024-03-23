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Севилья и Брентфорд проявляют интерес к Матвею Пономаренко

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Севилья и Брентфорд проявляют интерес к Матвею Пономаренко

Фото: ФК Динамо Київ

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Нападающий "Динамо Киев" Матвей Пономаренко может сменить клуб этим летом. Сообщает Todofichajes.

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Как говорится в источнике, 18-летним нападающим киевского "Динамо" заинтересовалась "Севилья". Они видят в Пономаренко "нового Довбика". Отмечается, что "Брентфорд" также проявляет интерес к украинцу.

Напомним, Пономаренко выступает за "Динамо Киев" U-19. В этом сезоне он отыграл 19 матчей и забил 12 голов. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 250 тысяч евро.

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Матвей Пономаренко
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Источник:
https://todofichajes.com/el-sevilla-pone-la-mirada-en-matvey-ponomarenko/
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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