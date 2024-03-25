Владимир Бражко: Травма и аренда в Заре помогли мне стать сильнее

Опорный полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко рассказал о том, как сложные моменты в его карьере помогли ему стать сильнее.

"Я прошел через много сложностей. Из-за травмы крестообразной связки я пропустил 10 месяцев, и это очень изменило мышление, отношение к тренировкам, к профессионализму. Может, это повлияло очень.

И потом уже я не играл за первую команду Динамо, аренда. Это тоже, может, повлияло где-то ментально, что я должен расти и играть на самом высоком уровне. Я себя готовил много вообще к Динамо.

Ну, я был немного злой, когда шел в аренду ("Заря"), потому что хотел доказать тренерам Динамо, что достоин быть в команде. И где-то эта злость переросла в уверенность и отражалась на моей игре, можно сказать".