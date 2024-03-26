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Команда Шахтера для военных с ампутациями получила название

Премьер-лига

Команда была создана в феврале этого года

Команда Шахтера для военных с ампутациями получила название

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" на своем сайте сообщил о названии для команды военных, которые пережили ампутацию - "Шахтар Сталеві". Такое название выбрали сами игроки.

На официальном сайте "горняков" команда "Шахтар Сталеві" получила собственный раздел. Там содержится подробная информация о составе, а также персональные профайлы футболистов и тренеров. Также можно ознакомиться с историей каждого из защитников Украины, которые присоединились к клубу.

Напомним, футбольная команда "Шахтар Сталеві" для военных с ампутированными конечностями создана в феврале 2024 года. Первая тренировка коллектива состоялась 21 февраля в Счастливом (Киевская область). Главным тренером является Богдан Билько, тренер вратарей - Вадим Грушевой.

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Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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