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Команда Шахтера для военных с ампутациями получила название
Команда была создана в феврале этого года
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" на своем сайте сообщил о названии для команды военных, которые пережили ампутацию - "Шахтар Сталеві". Такое название выбрали сами игроки.
На официальном сайте "горняков" команда "Шахтар Сталеві" получила собственный раздел. Там содержится подробная информация о составе, а также персональные профайлы футболистов и тренеров. Также можно ознакомиться с историей каждого из защитников Украины, которые присоединились к клубу.
Напомним, футбольная команда "Шахтар Сталеві" для военных с ампутированными конечностями создана в феврале 2024 года. Первая тренировка коллектива состоялась 21 февраля в Счастливом (Киевская область). Главным тренером является Богдан Билько, тренер вратарей - Вадим Грушевой.
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