Олег Федорчук: В ближайших турах УПЛ будут осечки фаворитов. В выигрыше, думаю, окажутся Кривбасс и Полесье

Бывший футболист ряда украинских клубов, а также экс-тренер винницкой "Нивы", белоцерковского "Арсенала", "Полтавы", "Таврии", "Николаева" и других клубов поделился с журналистом UA-Футбол ожиданиями от ближайших туров УПЛ.

Отметим, что 22-й игровой день элитарного дивизиона чемпионата Украины стартует 30-го марта.

- Матчи национального чемпионата, которые проходят после пауз для сборных, часто бывают непредсказуемыми и дают неожиданные результаты. Поскольку команды, которые не делегировали своих игроков в сборные, обычно лучше готовы к первому туру после паузы, чем те клубы, в которых много сборников. Это и неудивительно: футболисты, вернувшиеся из сборных, и те, которые оставались в расположении команды, находятся в разных игровых кондициях, и нужно время, чтобы привести их к общему знаменателю. К тому же, игроки, которые находились в сборных, имели разную игровую нагрузку: кто-то отбегал два матча, кто-то вышел лишь несколько минут на замену, а кто-то вообще не играл, - говорит эксперт.

- Это – во-первых. А во-вторых, и этот момент также очень важен – во время матчей сборных происходит сильное эмоциональное выгорание игроков. И после такого быстро перейти на клубные дела очень сложно. А тем временем в клубе в это время тоже шли тренировки, и футболисты, которые остались, наигрывали какие-то совсем другие связи. А я как тренер и как бывший футболист могу сказать, что есть позиции, где сыгранность имеет ключевое значение. Прежде всего – в обороне. Поскольку взаимодействие защитников должно быть молниеносным и предсказуемым. А наигранность очень быстро теряется. Поэтому есть такое негласное правило: если ты пропустил один день тренировок, тебе потом нужны два дня для восстановления кондиций и игровых связей. Поэтому если тебя не было в команде даже неделю, то тебе нужно потом две недели командных тренировок, чтобы вернуться к норме.

Поэтому я думаю, что в ближайших турах будут и неожиданные результаты и осечки фаворитов. А в выигрыше, как по мне, окажутся "Кривбасс" и "Полесье" – те команды из верхней части таблицы, которые эту паузу провели практически в полных составах, - сказал Олег Федорчук.

Эксперт также поделился своим мнением о "этажах" с наибольшей интригой в чемпионате.

- Самое интересное на нынешнем этапе чемпионата – это "оживление мертвецов", если так можно сказать, - продолжает господин Федорчук. - Аутсайдеры начали демонстрировать очень интересный футбол. Очень интересно выглядят "Оболонь" и "Верес", ну а "Минай" просто преобразился. Поэтому если осенью предсказуемость результатов была достаточно высокой, то сейчас такого и близко нет. Все матчи очень интересные и непредсказуемые. Плюс добавляется фактор зрителей. Я уверен, что борьба за выживание будет гораздо интереснее, чем за условные 4-5 место.

Добавим, что в 22-м туре УПЛ "Шахтер" сыграет в гостях с "Оболонью", "Динамо" – в гостях с "Ворсклой", "Днепр-1" – также на выезде с "Колосом". "Кривбасс" будет гостить у "Вереса", а "Полесье" примет "Черноморец".