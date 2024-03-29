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Минай - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Минай - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 31.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Минай - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Минай/Автор неизвестен

Новина українською

Мартовские матчи сборных отошли в историю – снова в фокусе внимания будет клубный футбол. В частности, и родная УПЛ.

Интересный матч состоится в воскресенье, 31-го марта, в пригороде Ужгорода Минае. Там местная команда, которая весной подает признаки жизни, будет принимать команду Руслана Ротаня. Не Олимпийскую сборную Украины, а "Александрию".

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"Александрию", которая весной тоже хорошо выглядит. По крайней мере, приобретает результат и присматривается к высшим позициям в турнирной таблице. С "Минаем" "Александрия" будет фаворитом, но подтвердит ли свой статус?!

Матч 22-го тура чемпионата Украины "Минай" - "Александрия" состоится в воскресенье, 31-го марта, в 13:00. Смотреть можно на УПЛ-ТВ – этот канал можно найти у разных провайдеров и на разных платформах (Vodafone TV, Setanta Sports, Omega TV, Киевстар ТВ и т.д.).

Если у вас не будет возможности смотреть видеоэфир, следить за ходом событий на поле можно в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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