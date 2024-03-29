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Михайленко: Думаю, что информация о заинтересованности Севильи в Пономаренко – преувеличение

Премьер-лига
Обновлено

Тренер сборной не заметил на матчах скаутов, которые просматривали игрока

Михайленко: Думаю, что информация о заинтересованности Севильи в Пономаренко – преувеличение

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко прокомментировал слухи о том, что "Севилья" якобы интересовалась 18-летним нападающим "Динамо" Матвеем Пономаренко.

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– По сети гуляли, да и до сих пор гуляют, слухи, что за Пономаренко в Северной Македонии наблюдали скауты испанской "Севильи". Видели подозрительных человечков с блокнотами и планшетами?

– Видел ли я скаутов? Нет. Никого не заметил. Мне кажется, что эта информация о заинтересованности в Пономаренко со стороны "Севильи" – преувеличение.

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Возможно, где-то и есть какой-то интерес к Пономаренко, возможно, где-то его и просматривали. Учитывая технологии, сейчас не особо и нужно вживую просматривать игру скаутам. Есть трансляции на ютубе, например. По ним можно и в матчах молодежной команды "Динамо" посмотреть. Это же не проблема.

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Украина U-19 Дмитрий Михайленко Динамо (Киев) Севилья Матвей Пономаренко
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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