Михайленко: Думаю, что информация о заинтересованности Севильи в Пономаренко – преувеличение

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко прокомментировал слухи о том, что "Севилья" якобы интересовалась 18-летним нападающим "Динамо" Матвеем Пономаренко.

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– По сети гуляли, да и до сих пор гуляют, слухи, что за Пономаренко в Северной Македонии наблюдали скауты испанской "Севильи". Видели подозрительных человечков с блокнотами и планшетами?

– Видел ли я скаутов? Нет. Никого не заметил. Мне кажется, что эта информация о заинтересованности в Пономаренко со стороны "Севильи" – преувеличение.

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Возможно, где-то и есть какой-то интерес к Пономаренко, возможно, где-то его и просматривали. Учитывая технологии, сейчас не особо и нужно вживую просматривать игру скаутам. Есть трансляции на ютубе, например. По ним можно и в матчах молодежной команды "Динамо" посмотреть. Это же не проблема.