Албанцем Ворсклы заинтересовались в Бундеслиге, - СМИ

Вингер " Ворсклы " Таулянт Сефери, который играет в аренде в арабском "Бани Яс", заинтересовал несколько клубов немецкой Бундеслиги, сообщает Sport Arena.

Сефери привлек внимание немецких клубов благодаря успешному выступлению в составе "Бани Яса", за который он играет на правах аренды с лета 2023 года, и в составе которого провел 18 матчей, забил 7 голов и отдал 1 ассист.

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В декабре вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак заявлял, что "Бани Яс" активирует клаусулу Сефери, прописанную в контракте с полтавчанами. Напомним, в 2023 году интерес к Таулянту проявлял немецкий "Падерборн".