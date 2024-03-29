  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Албанцем Ворсклы заинтересовались в Бундеслиге, - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Албанцем Ворсклы заинтересовались в Бундеслиге, - СМИ

Премьер-лига

Сейчас Сефери играет в аренде в ОАЭ

Албанцем Ворсклы заинтересовались в Бундеслиге, - СМИ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Вингер "Ворсклы" Таулянт Сефери, который играет в аренде в арабском "Бани Яс", заинтересовал несколько клубов немецкой Бундеслиги, сообщает Sport Arena.

Сефери привлек внимание немецких клубов благодаря успешному выступлению в составе "Бани Яса", за который он играет на правах аренды с лета 2023 года, и в составе которого провел 18 матчей, забил 7 голов и отдал 1 ассист.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В декабре вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак заявлял, что "Бани Яс" активирует клаусулу Сефери, прописанную в контракте с полтавчанами. Напомним, в 2023 году интерес к Таулянту проявлял немецкий "Падерборн".

По теме
yellow-arrow
Оболонь - Шахтер. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 30.03.2024
yellow-arrow
Михайличенко: Не удивлен, что Жерсон получил условный срок
yellow-arrow
Михайленко: Думаю, что информация о заинтересованности Севильи в Пономаренко – преувеличение
Ворскла (Полтава) Таулянт Сефери
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости