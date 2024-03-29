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Албанцем Ворсклы заинтересовались в Бундеслиге, - СМИ
Сейчас Сефери играет в аренде в ОАЭ
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Вингер "
Сефери привлек внимание немецких клубов благодаря успешному выступлению в составе "Бани Яса", за который он играет на правах аренды с лета 2023 года, и в составе которого провел 18 матчей, забил 7 голов и отдал 1 ассист.
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В декабре вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак заявлял, что "Бани Яс" активирует клаусулу Сефери, прописанную в контракте с полтавчанами. Напомним, в 2023 году интерес к Таулянту проявлял немецкий "Падерборн".
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