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Нападающий Кривбасса: Хочу отметить Принса, он уверенно вошел с первых матчей и сразу дал результат
Оценил новобранцев
Фото: fckryvbas.com
Нападающий "Кривбасса" Роман Дебелко рассказал о том, как происходит его восстановление и оценил новых игроков криворожской команды.
Роман, ты давно не выходил на поле из-за травмы. Как сейчас проходит твое восстановление?
Шаг за шагом восстанавливаюсь. Надеюсь, что уже в ближайшем будущем вернусь на футбольное поле и смогу помочь "Кривбассу".
Какой характер травмы и на какой стадии твое восстановление?
Небольшое повреждение тазобедренного сустава. Сейчас уже острая стадия позади. Реабилитация подходит к завершению. Поэтому уже не могу дождаться возвращения на поле.
Что сложнее: играть на поле или смотреть матч с трибуны?
Честно, иногда труднее психологически смотреть со стороны. Эмоции переполняют, переживаешь за партнеров. Поэтому для меня лично лучше быть на поле, чем на трибуне.
В команде много новичков, растет конкуренция. Как бы оценил действия новобранцев?
Только положительно. Все молодцы, очень стараются. Все в команде всегда помогают новичкам как можно быстрее адаптироваться к коллективу, нашему стилю игры. Хочу отметить Принса, он уверенно вошел с первых матчей и сразу дал результат. Те же Даня Соса и Джихад Бизимана: видим, как они прогрессируют и удачно выступают за свои национальные сборные.
Напомним, Роман Дебелко получил травму во время зимних сборов. За этот сезон форвард принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.
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