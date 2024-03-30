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Нападающий Кривбасса: Хочу отметить Принса, он уверенно вошел с первых матчей и сразу дал результат

Премьер-лига
Обновлено

Оценил новобранцев

Нападающий Кривбасса: Хочу отметить Принса, он уверенно вошел с первых матчей и сразу дал результат

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Роман Дебелко рассказал о том, как происходит его восстановление и оценил новых игроков криворожской команды.

Роман, ты давно не выходил на поле из-за травмы. Как сейчас проходит твое восстановление?

Шаг за шагом восстанавливаюсь. Надеюсь, что уже в ближайшем будущем вернусь на футбольное поле и смогу помочь "Кривбассу".

Какой характер травмы и на какой стадии твое восстановление?

Небольшое повреждение тазобедренного сустава. Сейчас уже острая стадия позади. Реабилитация подходит к завершению. Поэтому уже не могу дождаться возвращения на поле.

Что сложнее: играть на поле или смотреть матч с трибуны?

Честно, иногда труднее психологически смотреть со стороны. Эмоции переполняют, переживаешь за партнеров. Поэтому для меня лично лучше быть на поле, чем на трибуне.

В команде много новичков, растет конкуренция. Как бы оценил действия новобранцев?

Только положительно. Все молодцы, очень стараются. Все в команде всегда помогают новичкам как можно быстрее адаптироваться к коллективу, нашему стилю игры. Хочу отметить Принса, он уверенно вошел с первых матчей и сразу дал результат. Те же Даня Соса и Джихад Бизимана: видим, как они прогрессируют и удачно выступают за свои национальные сборные.

Напомним, Роман Дебелко получил травму во время зимних сборов. За этот сезон форвард принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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