Без Степаненко в основе, но со Шведом. Составы на матч Оболонь - Шахтер

В матче 22 тура Чемпионата Украины "Оболонь" сыграет против "Шахтера". Главные тренеры команд выбрали составы на этот поединок.

"Оболонь": Кичак - Прокопенко, Дубко, Карась, Лукьянчук, Гриша, Мороз, Запорожец, Черненко, Суханов, Краснопир.

Запасные хозяев: Федоровский, Рыбка, Осман, Нагиев, Волк, Слободян, Косовский, Груша, Вишневский, Тарануха, Лях, Козлов.

"Шахтер": Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Крыськив, Швед, Судаков, Кевин, Сикан.

Запасные гостей: Рудько, Траоре, Степаненко, Эгиналду, Гочолеишвили, Келси, Цуканов, Мироши, Назарина, Марлон, Невертон, Лацабидзе.

Перед матчем киевляне находятся на 13 месте в турнирной таблице, а дончане лидируют. Разрыв между командами составляет 25 очков.