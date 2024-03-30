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Без Степаненко в основе, но со Шведом. Составы на матч Оболонь - Шахтер
Тарас вернулся на скамью для запасных
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В матче 22 тура Чемпионата Украины "Оболонь" сыграет против "Шахтера". Главные тренеры команд выбрали составы на этот поединок.
"Оболонь": Кичак - Прокопенко, Дубко, Карась, Лукьянчук, Гриша, Мороз, Запорожец, Черненко, Суханов, Краснопир.
Запасные хозяев: Федоровский, Рыбка, Осман, Нагиев, Волк, Слободян, Косовский, Груша, Вишневский, Тарануха, Лях, Козлов.
"Шахтер": Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Крыськив, Швед, Судаков, Кевин, Сикан.
Запасные гостей: Рудько, Траоре, Степаненко, Эгиналду, Гочолеишвили, Келси, Цуканов, Мироши, Назарина, Марлон, Невертон, Лацабидзе.
Перед матчем киевляне находятся на 13 месте в турнирной таблице, а дончане лидируют. Разрыв между командами составляет 25 очков.
Встреча начнется в 13.00. UA-Футбол проведет
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