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Суханов получил прямую красную карточку в матче с Шахтером. Пострадал Швед

Премьер-лига
Обновлено

Удаление в матче УПЛ

Суханов получил прямую красную карточку в матче с Шахтером. Пострадал Швед

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

“Оболонь” была вынуждена проводить второй тайм матча чемпионата Украины с “Шахтером” вдесятером.

Дело в том, что в конце первого тайма прямую красную карточку за грубый фол получил форвард Сергей Суханов. Изначально игрок “Оболони” получил предупреждение за свой удар по ногам сзади по Марьяну Шведу, но рефери Александр Каленов после просмотра VAR изменил свое решение, и отправил Суханова в раздевалку.

Суханов получил прямую красную карточку в матче с Шахтером. Пострадал Швед - изображение 1

Суханов получил прямую красную карточку в матче с Шахтером. Пострадал Швед - изображение 2

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

На второй тайм "Шахтер" выйдет в большинстве. Напомним, за матчем можно следить в текстовой трансляции от UA-Football.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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