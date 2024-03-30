Суханов получил прямую красную карточку в матче с Шахтером. Пострадал Швед

“Оболонь” была вынуждена проводить второй тайм матча чемпионата Украины с “Шахтером” вдесятером.

Дело в том, что в конце первого тайма прямую красную карточку за грубый фол получил форвард Сергей Суханов. Изначально игрок “Оболони” получил предупреждение за свой удар по ногам сзади по Марьяну Шведу, но рефери Александр Каленов после просмотра VAR изменил свое решение, и отправил Суханова в раздевалку.

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

На второй тайм "Шахтер" выйдет в большинстве. Напомним, за матчем можно следить в текстовой трансляции от UA-Football.