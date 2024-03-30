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УПЛ. Полесье - Черноморец 1:4. Невероятный Авагимян
"Моряков" прорвало
ФК Чорноморець
22-й тур УПЛ сезона 2023/24
30 марта. Житомир. Центральный городской стадион "Полесье"
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
"Полесье" - "Черноморец" 1:4
Голы: Кушниренко - 74 - Авагимян 53, 60, 64, Кузык 90
"Полесье": Бойко, Кравченко, Кушниренко, Кравец, Михайличенко, Козак (Фортюн 72), Танковский, Крушинский (Таллес Коста 62), Петряк, Ндукве (Назаренко 46), Люфер (Мустафаев 72)
"Черноморец": Варакута, Путря, Гучек, Ермаков, Брагару, Бадибанга (Альваренга 89), Васильев, Авагимян (Присяжнюк 85), Штогрин, Бойчук (Зе Гомес 90+2), Иеде (Кузык 46)
Предупреждения: Козак 45+1, Кушниренко 63, Бойко 82, Таллес Коста 82 - Авагимян 82
Удаление: Кушниренко 78 (вторая жёлтая карточка)
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