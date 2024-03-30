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УПЛ. Полесье - Черноморец 1:4. Невероятный Авагимян

Премьер-лига

"Моряков" прорвало

УПЛ. Полесье - Черноморец 1:4. Невероятный Авагимян

ФК Чорноморець

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

22-й тур УПЛ сезона 2023/24

30 марта. Житомир. Центральный городской стадион "Полесье"

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

"Полесье" - "Черноморец" 1:4

Голы: Кушниренко - 74 - Авагимян 53, 60, 64, Кузык 90

"Полесье": Бойко, Кравченко, Кушниренко, Кравец, Михайличенко, Козак (Фортюн 72), Танковский, Крушинский (Таллес Коста 62), Петряк, Ндукве (Назаренко 46), Люфер (Мустафаев 72)

"Черноморец": Варакута, Путря, Гучек, Ермаков, Брагару, Бадибанга (Альваренга 89), Васильев, Авагимян (Присяжнюк 85), Штогрин, Бойчук (Зе Гомес 90+2), Иеде (Кузык 46)

Предупреждения: Козак 45+1, Кушниренко 63, Бойко 82, Таллес Коста 82 - Авагимян 82

Удаление: Кушниренко 78 (вторая жёлтая карточка)

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Комментарии
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Вarcelinius
30.03.2024 в 17:33
Поставили пердивскую выскочку на место. Браво Черноморец! Браво Авагимян! Гуляй Одесса!
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
30.03.2024 в 17:33
Поставили пердивскую выскочку на место. Браво Черноморец! Браво Авагимян! Гуляй Одесса!
Ответить
0
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