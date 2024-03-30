  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 12-миллионный бразильский новичок Шахтера дебютировал за дончан
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

12-миллионный бразильский новичок Шахтера дебютировал за дончан

Премьер-лига

Вышел на замену

12-миллионный бразильский новичок Шахтера дебютировал за дончан

shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

"Оболонь" и "Шахтер" играют в матче 22 тура Чемпионата Украины. Кроме возвращения Степаненко на поле после долгой паузы, другой футболист "Шахтера" также залечил свою травму.

Бразилец Марлон Гомес вышел на поле на 60-й минуте встречи. Он заменил Георгия Судакова. Для Гомеса – это дебют за "Шахтер".

Полузащитник официально присоединился к "горнякам" 26 января, перейдя из "Васко да Гамы" за 12 миллионов евро. Впоследствии он получил травму и смог восстановиться только сейчас.

За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Оболонь - Шахтер 0:3. Швед напомнил о своем таланте
yellow-arrow
Дебют Петряка и возвращение Путри. Полесье – Черноморец: стартовые составы команд
yellow-arrow
Битва кризисных команд. Полесье - Черноморец. Текстовая трансляция матча УПЛ
Шахтер (Донецк) Оболонь (Киев) Марлон Гомес
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
30.03.2024 в 14:46
Очередной шлак
Ответить
0
3
Вернуться к новостям
Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
30.03.2024 в 14:46
Очередной шлак
Ответить
0
3
aleks68
30.03.2024 в 15:03
шлак у тебя в голове баран.гоняй лысого на свой кривбасс и не тявкай
Ответить
2
0
tekutiev (донецк,Украина)
30.03.2024 в 15:20
лопух недоношенный
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости