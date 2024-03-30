12-миллионный бразильский новичок Шахтера дебютировал за дончан

"Оболонь" и "Шахтер" играют в матче 22 тура Чемпионата Украины. Кроме возвращения Степаненко на поле после долгой паузы, другой футболист "Шахтера" также залечил свою травму.

Бразилец Марлон Гомес вышел на поле на 60-й минуте встречи. Он заменил Георгия Судакова. Для Гомеса – это дебют за "Шахтер".

Полузащитник официально присоединился к "горнякам" 26 января, перейдя из "Васко да Гамы" за 12 миллионов евро. Впоследствии он получил травму и смог восстановиться только сейчас.

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